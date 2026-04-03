Το πόρισμα του ΕΜΠ για τη Βιολάντα «δείχνει» διάβρωση στον αγωγό προπανίου από λανθασμένη τοποθέτηση
Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν ο διευθυντής του εργοστασίου και ο υπεύθυνος παραγωγής - Κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου που είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων
Στη δικογραφία για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα προστέθηκε το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εκεί, οι μεταλλουργοί στο τελικό συμπέρασμα αναφέρονται μεταξύ άλλων στις διαβρώσεις στην επίμαχη σωλήνα προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη.
Συγκεκριμένα στο πόρισμα αναφέρεται ότι η σωλήνα ήταν κατάλληλη ως υλικό και διαστάσεις, αλλά η εγκατάσταση είχε σοβαρές ελλείψεις προστασίας (χωρίς αντιδιαβρωτική επικάλυψη, καθοδική προστασία και σωστή τοποθέτηση στο έδαφος).
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί διάβρωση και τρύπες στη σωλήνα, κάτι που δεν οφείλεται στο υλικό, αλλά σε κακή εγκατάσταση και ανεπαρκή προστασία.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται:
«Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών-ελέγχων, προκύπτει ότι ο χρησιμοποιηθείς χαλύβδινος σωλήνας ήταν μεταλλουργικά κατάλληλος και διαστασιολογικά συμβατός με τις απαιτήσεις λειτουργίας (NPS 3/4", Schedule 40) για μεταφορά αερίου καυσίμου (προπανίου) σε πίεση 1.5 bar, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα εγκατάστασης.
Ωστόσο, η εγκατάσταση παρουσίαζε ουσιώδεις αποκλίσεις από τις κανονιστικές απαιτήσεις: απουσία εξωτερικής αντιδιαβρωτικής επικάλυψης στο υπόγειο τμήμα, έλλειψη συστήματος καθοδικής προστασίας και μη εγκιβωτισμό της σωλήνας σε στρώση καθαρής άμμου εντός εδάφους.
Οι ελλείψεις αυτές οδήγησαν σε άμεση και παρατεταμένη επαφή του χάλυβα με υγρό, αγώγιμο εδαφικό περιβάλλον, ευνοώντας την ανάπτυξη εντοπισμένης ηλεκτροχημικής διάβρωσης με βελονισμούς (pitting corrosion).
Ο αυτοενισχυόμενος μηχανισμός τοπικής ανοδικής διάλυσης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλαπλών κοιλοτήτων και τελικά διατρήσεων-οπών, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν πειραματικά. Κατά συνέπεια, η αστοχία της σωλήνωσης δεν οφείλεται σε ακαταλληλότητα του υλικού, αλλά σε ανεπαρκή αντιδιαβρωτικό σχεδιασμό και μη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις βασικές απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων τεχνικών προτύπων για υπόγειους αγωγούς μεταφοράς αερίων καυσίμων».
Δείτε εδώ αναλυτικά το πόρισμα
Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από τις δικαστικές αρχές ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες για τους θανάτους των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο μετά την έκρηξη.
Την ίδια ώρα, προθεσμία για να απολογηθούν πήραν ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα και ο υπεύθυνος παραγωγής για τις 27 Απριλίου.
Αυτοί είναι οι δύο νέοι κατηγορούμενοι της υπόθεσης για την έκρηξη στην Βιολάντα οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.
Παράλληλα κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου που είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων, αλλά πήρε προθεσμία για τις 22 Απριλίου.
Έτσι πλέον οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης είναι τρεις και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για τον θάνατο των πέντε εργαζομένων που χάθηκαν εκείνο το μοιραίο βράδυ. Είναι χαρακτηριστικό πως για τις νέες διώξεις σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι καταθέσεις εργαζομένων στο εργοστάσιο που έλεγαν πως είχαν κάνει γνωστό το πρόβλημα με τη διαρροή προπανίου σε χώρους τους εργοστασίου.
Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση της Μ.Κ. , εργαζόμενης για ένα διάστημα και αδελφή νεκρής εργάτριας. Αναφέρει χαρακτηριστικά κατονομάζοντας τα δύο στελέχη της επιχείρησης: «Μου είχαν πει όταν πλέον δεν δούλευα, ότι μύριζε υγραέριο πολύ. Ήταν περίπου δύο μήνες πριν από συμβάν. Αλλά και μια φίλη η Σ.Π, η οποία εργαζόταν εκεί, μου είπε πως μύριζε και το Καλοκαίρι.
Επίσης οι εργαζόμενες, δεν πήγαινα στην τουαλέτα χωρίς να ρίξουν απορρυπαντικό καθώς μύριζε πολύ. Η τουαλέτα ήταν δίπλα στην είσοδο του εργοστασίου, όλοι περνούσαν από εκεί και επομένως θεωρώ πως αντιλαμβάνονταν τη μυρωδιά. Ανησυχούσαν και διαμαρτύρονταν στην μητέρα μου, γιατί είχε άλλο πόστο και έλεγχε την γραμμή. Ότι της έλεγαν, το μετέφερε στον κ. Τζιωρτζιώτη , τον κ. Μ... και στον κ. Α... που και αυτός έχει κάποιο σημαντικό πόστο» τόνισε.
Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν ο διευθυντής του εργοστασίου και ο υπεύθυνος παραγωγής
Καταθέσεις έφεραν τις νέες διώξεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα