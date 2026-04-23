Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι στην Κύπρο για τον αφθώδη πυρετό: Πατέρας έδωσε στον υπουργό Δικαιοσύνης να... μεγαλώσει το παιδί του, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τα ζώα μας πεινούν και πεινούν και τα μωρά μας, ακούγεται να λέει στον Κωνσταντίνο Φυτιρή ο απελπισμένος κτηνοτρόφος έχοντας τον γιο του στα χέρια

Μανώλης Καλατζής
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η απόγνωση των Κύπριων κτηνοτρόφων για τις θανατώσεις ζώων, λόγω του αφθώδους πυρετού καταγράφηκε σήμερα με εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Λάρνακα.

Μέσα στην ένταση της διαμαρτυρίας για τις θανατώσεις ζώων, κτηνοτρόφος πλησίασε τον Κύπριο υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Φυτιρή, κρατώντας το μικρό παιδί του, και του είπε πως αδυνατεί να το μεγαλώσει, παραδίδοντάς το ουσιαστικά στον ίδιο για να το αναλάβει.

Το περιστατικό καταγράφηκε μπροστά σε συγκεντρωμένους κτηνοτρόφους και αστυνομικούς, σε ένα κλίμα ήδη ηλεκτρισμένο. Ο κτηνοτρόφος φώναζε στον υπουργό ότι «τα ζώα μας πεινούν και πεινούν και τα μωρά μας» και τον καλούσε να πάρει το παιδί και να το ταΐσει, θέλοντας να δείξει με τον πιο σκληρό τρόπο πως η κρίση έχει χτυπήσει όχι μόνο τις μονάδες τους αλλά και τα ίδια τα σπίτια τους.

Δείτε το βίντεο

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι στην Κύπρο από τον αφθώδη πυρετό


Εκτάκτως στο σημείο ο υπουργός

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, πρώην Διοικητής των ΟΥΚ, Κωνσταντίνος Φυτιρής μετέβη εκτάκτως στον χώρο της διαμαρτυρίας.

Η παρουσία του συνδεόταν κυρίως με λόγους ασφαλείας, καθώς η διαμαρτυρία είχε ήδη προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ στην Κύπρο κατέφθαναν οι ηγέτες της ΕΕ για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής.

Ο Κ. Φυτιρής επιχείρησε να συνομιλήσει με τους κτηνοτρόφους και να τους απευθύνει έκκληση, όμως η παρέμβασή του δεν έριξε τους τόνους. Αντίθετα, προκάλεσε νέο γύρο έντονων αντιδράσεων, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να απομακρυνθεί από το σημείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης