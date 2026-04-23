Στη φυλακή ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε τη συνομήλική του στη Λιοσίων
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν ο οποίος κατηγορείται για το τροχαίο ατύχημα στην οδό Λιοσίων, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της 16χρονης.

Αντίθετα, ο 22χρονος συνοδηγός του 16χρονου αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εγγυοδοσίας 3.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας ο 16χρονος φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για όσα προκάλεσε στη νεαρή κοπέλα και να εξέφρασε τη θλίψη του για το βαρύτατο τραυματισμό της. Ακόμη φέρεται να είπε πως φοβήθηκε πολύ όταν κατάλαβε τι είχε γίνει, κυρίως επειδή δεν διέθετε δίπλωμα, και γι’ αυτό έφυγε από το σημείο.

Ακόμη ισχυρίστηκε ότι οδηγούσε το μηχανάκι επειδή το χρησιμοποιεί για τη δουλειά του και εκείνη τη στιγμή φοβήθηκε μήπως του το αφαιρέσουν. Πρόσθεσε δε ότι επιθυμεί να βοηθήσει το κορίτσι με κάθε δυνατό τρόπο και σημείωσε πως, όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να παραδοθεί στην αστυνομία. Από την πλευρά του ο 22χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μετά την παράσυρση της 16χρονης πανικοβλήθηκε και έχασε την ψυχραιμία του.
Σχετικά Άρθρα

