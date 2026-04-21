Συνελήφθη 59χρονος για τη φωτιά στο Νεοχώρι Πηλίου: Πρόστιμο 2.925 ευρώ για καύση κλαδιών χωρίς μέτρα προστασίας
Στη σύλληψη ενός 59χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο Νεοχώρι Νοτίου Πηλίου

Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από φωτιά που προκλήθηκε από αμέλεια χθες (20/4), στην περιοχή Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Αφετών, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Σύμφωνα με πηγές από την Πυροσβεστική, ημεδαπός άνδρας, γεννηθείς το 1967,προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 15:58, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Η πυρκαγιά γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχό του, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για γειτονικές εκτάσεις και κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες δυνάμεις.

Μετά την επέμβαση και τη σχετική έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.925 ευρώ για παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί πρόληψης πυρκαγιών.

Όπως τονίζουν οι αρμόδιες πηγές «η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συστηματικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής».

Σχετικά Άρθρα

