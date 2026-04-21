Ιδού το περιπολικό της Αστυνομίας που κέρδισε στην καταδίωξη των +200 χιλιομέτρων την ώρα

Ένας 46χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής να κινείται στον Κηφισό με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα, δηλαδή 120 χλμ./ώρα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ εκτελούσε παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς. Στα χέρια του το ηλεκτρικό Zeekr 001, απόδοσης 544 ίππων, τα συμβατικά περιπολικά δεν είχαν καμία πιθανότητα να το φτάσουν. Η απάντηση της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν μία Suzuki Hayabusa.

Ποιο είναι το όχημα

Η Hayabusa δεν είναι τυπικό περιπολικό δίκυκλο. Από την πρώτη της εμφάνιση το 1999 κατέκτησε τον τίτλο της ταχύτερης μοτοσυκλέτας παραγωγής στον κόσμο, με τελική ταχύτητα κοντά στα 300 χλμ./ώρα. Η καρδιά της είναι ένας τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας 1.340 κυβικών, υγρόψυκτος, που αποδίδει περίπου 190 ίππους στις σύγχρονες εκδόσεις. Αυτό που την κάνει όμως πραγματικά επικίνδυνη δεν είναι μόνο η ισχύς — είναι ο λόγος ισχύος προς βάρος: εκρηκτική επιτάχυνση, άμεση απόκριση, ελάχιστο κόστος στρέψης.