Ιδού το περιπολικό της Αστυνομίας που κέρδισε στην καταδίωξη των +200 χιλιομέτρων την ώρα
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η τεχνολογία τρέχει πιο γρήγορα από τον νόμο, μόνο ένα πράγμα μπορεί να κλείσει την απόσταση: το σωστό όχημα, στο σωστό χέρι.

UPD:

Ένας 46χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής να κινείται στον Κηφισό με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα, δηλαδή 120 χλμ./ώρα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ εκτελούσε παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς. Στα χέρια του το ηλεκτρικό Zeekr 001, απόδοσης 544 ίππων, τα συμβατικά περιπολικά δεν είχαν καμία πιθανότητα να το φτάσουν. Η απάντηση της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν μία Suzuki Hayabusa.

Ποιο είναι το όχημα
Η Hayabusa δεν είναι τυπικό περιπολικό δίκυκλο. Από την πρώτη της εμφάνιση το 1999 κατέκτησε τον τίτλο της ταχύτερης μοτοσυκλέτας παραγωγής στον κόσμο, με τελική ταχύτητα κοντά στα 300 χλμ./ώρα. Η καρδιά της είναι ένας τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας 1.340 κυβικών, υγρόψυκτος, που αποδίδει περίπου 190 ίππους στις σύγχρονες εκδόσεις. Αυτό που την κάνει όμως πραγματικά επικίνδυνη δεν είναι μόνο η ισχύς — είναι ο λόγος ισχύος προς βάρος: εκρηκτική επιτάχυνση, άμεση απόκριση, ελάχιστο κόστος στρέψης.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:

Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Best of Network

Δείτε Επίσης