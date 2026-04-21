Άδεια τα ράφια και τα ψυγεία στα σούπερ μάρκετ εξαιτίας των κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Μυτιλήνης, δείτε φωτογραφίες
Πριν λίγο επετράπη σε άδειες νταλίκες να επιβιβαστούν στο πλοίο για Πειραιά - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου στο protothema.gr
Άδεια ράφια και τεράστιες ελλείψεις προϊόντων ακόμα και αυτών που είναι πρώτης ανάγκης, όπως τα βρεφικά γάλατα, καταγράφονται στα σούπερ μάρκετ της Μυτιλήνης. Αιτία των ελλείψεων σε τρόφιμα και άλλα προϊόντα είναι οι δυναμικές κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων του νησιού στο λιμάνι και οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα μέτρα που έχουν παρθεί ενάντια στα κρούσματα του αφθώδους πυρετού που έχουν εμφανιστεί σε κοπάδια.
Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το protothema.gr, η λήψη των οποίων έγινε σήμερα (21/4) στις 10 το πρωί, αποτυπώνεται ξεκάθαρα η αποκαρδιωτική εικόνα με τα ράφια να είναι άδεια από γάλατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, μαναβική, κρέατα ακόμα και από εμφιαλωμένα νερά σε δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ στην πρωτεύουσα του νησιού.
«Γονέας έκανε 40 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο του και πήγε στο Πλωμάρι για να βρει πάνες για το βρέφος του, ενώ ελλείψεις υπάρχουν και σε βρεφικά γάλατα» ανέφερε χαρακτηριστικά στο protothema.gr κάτοικος του νησιού.
Τα κρεοπωλεία του νησιού έχουν ουσιαστικά κατεβάσει ρολά, αφού λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της ζωονόσου, δεν λειτουργούν τα σφαγεία και άρα δεν διαθέτουν κρέατα προς πώληση, ενώ κάτοικοι του νησιού ανέφεραν ότι «πλέον δεν υπάρχουν ούτε κοτόπουλα για να αγοράσουμε στα κρεοπωλεία».
Οι συνέπειες του «σφραγίσματος» του λιμανιούΤο «σφράγισμα» του λιμανιού από τους κτηνοτρόφους όλες τις προηγούμενες ημέρες που δεν επέτρεπαν σε κανένα φορτηγό είτε να κατέβει είτε να ανέβει στο πλοίο έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για την καθημερινότητα, αλλά και για την οικονομία του νησιού, αφού εκτός των κατοίκων οι ελλείψεις προϊόντων έχουν μαραζώσει πολλούς κλάδους της οικονομίας, όπως την εστίαση.
Μεταφορικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο νησί φέρνοντας προϊόντα σε αυτό, βρίσκονται ουσιαστικά υπό καθεστώς αναστολής εργασίας, ενώ πριν λίγη ώρα επετράπη σε άδειες νταλίκες να επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής προκειμένου να πάνε στην Αθήνα.
«Πριν λίγο έληξε ο αποκλεισμός, έχουν φύγει οι κτηνοτρόφοι και θα γίνονται οι μεταφορές»Μιλώντας στο protothema.gr ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου, κ. Παναγιώτης Τατάκης, ανέφερε ότι «πριν λίγο έληξε ο αποκλεισμός, έχουν φύγει οι κτηνοτρόφοι και θα γίνονται οι μεταφορές» προσθέτοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί ένας εύλογος χρόνος έως ότου εφοδιαστεί πλήρως η αγορά του νησιού.
«Θα πρέπει να αποτυπωθεί το οικονομικό κόστος που προκλήθηκε στο νησί αλλά οι ελλείψεις τροφίμων στα σούπερ μάρκετ και στην εστίαση είναι σοβαρή γιατί διήρκησε ο αποκλεισμός έξι ημέρες. Τώρα που θα αρχίσει η κίνηση στο λιμάνι θα μπορέσει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση» ανέφερε ο κ. Τατάκης.
Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι οι κάτοικοι του νησιού ανησυχούν και για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που μπορεί να προκληθούν, καθώς όπως αναφέρουν «τα ζώα τα θανατώνουν και τα θάβουν σε λάκους δυο μέτρων έτσι απλά, ενώ και το γάλα που παράγεται περί τους 250 τόνους κάθε μέρα λόγω των μέτρων πρέπει να το πετάνε, αφού όμως προηγουμένως το βράσουν. Ποιος θα κάνει όμως αυτή τη διαδικασία;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα