Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ 2026: Προβλήματα στην πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Αντιμέτωποι με σοβαρά τεχνικά προβλήματα βρίσκονται χιλιάδες πολίτες που επιχειρούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα προκαλεί καθυστερήσεις, «κολλήματα» και επαναλαμβανόμενες αποσυνδέσεις.
Αιτήσεις και δικαιούχοιΓια τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 – Τρίτη, 21.04.2026
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 – Τετάρτη, 22.04.2026
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026
Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.
Πηγή:Newmoney
