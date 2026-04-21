Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ 2026: Προβλήματα στην πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Από τις πρώτες ώρες λειτουργίας, το σύστημα παρουσίασε δυσλειτουργίες, με πολλούς χρήστες να αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής

Αντιμέτωποι με σοβαρά τεχνικά προβλήματα βρίσκονται χιλιάδες πολίτες που επιχειρούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα προκαλεί καθυστερήσεις, «κολλήματα» και επαναλαμβανόμενες αποσυνδέσεις.

Από τις πρώτες ώρες λειτουργίας, το σύστημα παρουσίασε δυσλειτουργίες, με πολλούς χρήστες να αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής. Σε αρκετές περιπτώσεις, η πλατφόρμα είτε δεν ανταποκρίνεται είτε «ρίχνει» τους χρήστες πριν την οριστική καταχώριση, δημιουργώντας εύλογη αγανάκτηση.

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συγκεντρώνει κάθε χρόνο ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον, καθώς προσφέρει επιδοτούμενες διακοπές σε εργαζόμενους και ανέργους, με σημαντική στήριξη στο εισόδημα των νοικοκυριών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση, ΕΔΩ


Αιτήσεις και δικαιούχοι

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 – Τρίτη, 21.04.2026
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 – Τετάρτη, 22.04.2026
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026
Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.

Πηγή:Newmoney
Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

