Με μπομπονιέρες και λουλούδια το τελευταίο αντίο στην 3χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καβάλα: «Καλό παράδεισο πριγκίπισσά μου»

«Ραγίζουν» καρδιές οι φωτογραφίες και το μήνυμα που ανάρτησε στο διαδίκτυο, ο θείος του τρίχρονου κοριτσιού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, 11 Απριλίου, στην Εθνική Οδό Καβάλας - Σερρών.«Είστε όλοι καλεσμένοι στον γάμο της πριγκίπισσας μας, Καλό παράδεισο καρδούλα μου, να δώσεις δύναμη στην μαμά να ζήσει σ' αγαπάμε πολύ», γράφει σε ανάρτησή του.Η οικογένεια αποχαιρέτησε το μικρό αγγελούδι με μπομπονιέρες, λευκά και ροζ τούλια και ανθοδέσμες με τριαντάφυλλα.Υπενθυμίζεται ότι το μοιραίο τροχαίο συνέβη στην επαρχιακή οδό Καβάλας-Σερρών, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονος πατέρας του παιδιού και επέβαιναν η 27χρονη σύζυγός του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος.Αποτέλεσμα, ο θανάσιμος τραυματισμός του 3χρονου αγγέλου και ο τραυματισμός των υπολοίπων επιβαινόντων.