Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός μηχανής που καρφώθηκε σε απορριμματοφόρο
Ο οδηγός του απορριμματοφόρου συνελήφθη για να αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στην περιοχή του γηπέδου της Μυτιλήνης, όταν δίκυκλο κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα έπεσε στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου του Δήμου Μυτιλήνης, με αποτέλεσμα τον θάνατο του αναβάτη.
Το απορριμματοφόρο όχημα την ώρα του τροχαίου εκτελούσε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων. Όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός του δικύκλου -με καταγωγή από το Μαρόκο- διέμενε μόνιμα στη Μυτιλήνη.
Το όχημα τέθηκε προσωρινά εκτός κυκλοφορίας προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για να αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα