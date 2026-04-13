Στο νοσοκομείο κοριτσάκι 1,5 έτους που ήπιε πετρέλαιο στο Αλιβέρι
Το παιδί αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας - Ξέφυγε της προσοχής των γονέων του και ήπιε πετρέλαιο
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα στην Εύβοια, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 1,5 έτους μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, έπειτα από κατάποση πετρελαίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε στιγμή που το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, σύμφωνα με το eviaonline.gr. Η οικογένεια είχε μεταβεί από την Αθήνα στην περιοχή για τις ημέρες του Πάσχα.
Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας αντέδρασαν άμεσα, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα για τέτοιου είδους περιστατικά. Μάλιστα, κατάφεραν να αφαιρέσουν μικρή ποσότητα πετρελαίου από τον οργανισμό του παιδιού, πριν αυτό διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.
Για το συμβάν ενημερώθηκαν και οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη λήψη κατάθεσης από τον πατέρα, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Όπως φέρεται να ανέφερε, το παιδί έβαλε στο στόμα του μπουκάλι που περιείχε πετρέλαιο, το οποίο όμως έφερε διαφορετική ένδειξη στο εξωτερικό του.
Η μητέρα συνόδευσε το παιδί με το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
