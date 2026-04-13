Βίντεο: Έξι σκυλιά εγκλωβίστηκαν σε ταμιευτήρα άρδευσης στην Κατερίνη, τα έσωσαν υπάλληλοι του δήμου
Οι μεγαλόσωμοι σκύλοι βρέθηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες μέσα στον ταμιευτήρα
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης έξι μεγαλόσωμων σκύλων από ταμιευτήρα άρδευσης σε χωριό της Κατερίνης.
Συνεργείο περισυλλογής του δήμου Κατερίνης σε συνεργασία με την Πυροσβεστική κατάφεραν να σώσουν τους σκύλους που κάτω από άγνωστες συνθήκες βρέθηκαν μέσα στον ταμιευτήρα στις 10 Απριλίου, σύμφωνα με φιλοζωικές σελίδες στα social media.
Σύμφωνα με την Ξένια Μυόγλου που δημοσίευσε φωτογραφίες από την επιχείρηση διάσωσης στο Facebook, τα ζώα «ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και μη συνεργάσιμα, παρουσιάζοντας έντονη αμυντική συμπεριφορά και γρυλίζοντας σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης, λόγω της πολύωρης παραμονής τους στο νερό και της καταπόνησης».
«Το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου Κατερίνης, με εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, ανέλαβε τον χειρισμό τους με ελεγχόμενες και προσεκτικές κινήσεις, αποφεύγοντας την κλιμάκωση της έντασης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνέβαλε καθοριστικά, διασφαλίζοντας την πρόσβαση και υποστηρίζοντας την επιχείρηση με επαγγελματισμό», σημειώνει η κυρία Μυόγλου.
«Η συνεργασία των δύο υπηρεσιών χαρακτηρίστηκε από σαφείς ρόλους και αμοιβαίο σεβασμό, οδηγώντας σε ασφαλή απεγκλωβισμό, με τα ζώα τελικά σε καλή κατάσταση υγείας», καταλήγει στην ανάρτησή της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Φωτογραφίες: Facebook/Xenia Myoglou
