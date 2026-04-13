Νεκρός 56χρονος δίπλα στο φορτηγό του στην περιοχή του Γλαύκου Πατρών
Τον εντόπισε περαστικός χωρίς τις αισθήσεις του – Αποκλείστηκε εγκληματική ενέργεια, θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή
Νεκρός εντοπίστηκε 56χρονος άνδρας το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή του Γλαύκου Πατρών, προκαλώντας κινητοποίηση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας βρέθηκε δίπλα στο σταθμευμένο φορτηγό του, ενώ τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, ο 56χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.
Ο άνδρας βρισκόταν δίπλα στο σταθμευμένο φορτηγό του, στην περιοχή του Γλαύκου στην Πάτρα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 56χρονο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν τόσο από το πλήρωμα του ασθενοφόρου όσο και από τους γιατρούς του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα της Αστυνομίας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων θανάτου παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα