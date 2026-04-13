Εντοπίστηκαν σώοι οι τέσσερις νεαροί που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους στα Γεράνεια
Αίσιο τέλος στην επιχείρηση εντοπισμού ανήμερα του Πάσχα – Είναι καλά στην υγεία τους
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού τεσσάρων νεαρών που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους στα Γεράνεια όρη, πάνω από τα Πίσια, ανήμερα του Πάσχα. Οι τέσσερις περίπου 20χρονοι βρέθηκαν λίγο αργότερα και μεταφέρονται στην κατοικία όπου διέμεναν για τις ημέρες των εορτών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν έγινε γνωστό ότι οι τέσσερις νεαροί είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους στην ορεινή περιοχή των Γερανείων, πάνω από τα Πίσια.
Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, με πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Περαχώρας να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, στις έρευνες συνέδραμε και ο Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου, πραγματοποιώντας εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό των νεαρών.
Οι τέσσερις νεαροί εντοπίστηκαν λίγο αργότερα και σύμφωνα με πληροφορίες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
Όπως έγινε γνωστό, βρίσκονταν στην περιοχή για να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα και μεταφέρονται στην κατοικία όπου διέμεναν.
