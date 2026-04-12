Σε κλίμα κατάνυξης και ελπίδας, οι Έλληνες του Λιβάνου γιόρτασαν την Ανάσταση
Σε κλίμα κατάνυξης και ελπίδας, οι Έλληνες του Λιβάνου γιόρτασαν την Ανάσταση
Το κάλεσμα όλων είναι κοινό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες
Στη Βηρυτό, ένας μικρός θύλακας Ορθοδόξων γιορτάζει. Στις εκκλησίες της Βηρυτού αντηχεί το Χριστός Ανέστη, οι καμπάνες ηχούν, ενώ ακούγεται και ο ήχος από το drone που πετά στη λιβανέζικη πρωτεύουσα.
Το κάλεσμα όλων είναι κοινό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
Ακόμη, τα δάκρυα δεν έχουν στεγνώσει μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις στη Βηρυτό και οι Ορθόδοξοι παίρνουν δύναμη από την πίστη τους και τους γεμίζει ελπίδα η Ανάσταση του Χριστού.
Οι Έλληνες του Λιβάνου συσπειρώνονται περισσότερο τις ημέρες του Πάσχα και επιδιώκουν να είναι ενωμένοι. «Εδώ ήταν ελληνική κοινότητα, αλλά μετά τον πόλεμο άλλαξαν τα πράγματα και έφυγαν πολλοί Έλληνες».
Μετά από ένα θρίλερ με πολλές αμφιβολίες για το εάν το Άγιο Φως θα κατάφερνε να φθάσει στο Λίβανο, τελικά βρίσκεται στο έδαφος της Βηρυτού.
Το κάλεσμα όλων είναι κοινό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
Ακόμη, τα δάκρυα δεν έχουν στεγνώσει μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις στη Βηρυτό και οι Ορθόδοξοι παίρνουν δύναμη από την πίστη τους και τους γεμίζει ελπίδα η Ανάσταση του Χριστού.
Οι Έλληνες του Λιβάνου συσπειρώνονται περισσότερο τις ημέρες του Πάσχα και επιδιώκουν να είναι ενωμένοι. «Εδώ ήταν ελληνική κοινότητα, αλλά μετά τον πόλεμο άλλαξαν τα πράγματα και έφυγαν πολλοί Έλληνες».
Μετά από ένα θρίλερ με πολλές αμφιβολίες για το εάν το Άγιο Φως θα κατάφερνε να φθάσει στο Λίβανο, τελικά βρίσκεται στο έδαφος της Βηρυτού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα