Τραγωδία στον Βόλο τα ξημερώματα του Πάσχα: Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Τροχαίο δυστύχημα

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε τα ξημερώματα της ημέρας του Πάσχα ένας 23χρονος δικυκλιστής στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας magnesianews ο νεαρός οδηγούσε τη μηχανή του στη Λεωφόρο Αθηνών, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο ύψος της Μπουρμπουλήθρας εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στις 4 τα ξημερώματα και ο οδηγός φέρεται να έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Το ασθενοφόρο που κλήθηκε στο σημείο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

