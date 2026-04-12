Καταδίωξη στους δρόμους για δύο μαθητές γυμνασίου

Οι δύο νεαροί, μαθητές γυμνασίου, βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας επεισοδιακής υπόθεσης που ανέδειξε για άλλη μια φορά το ζήτημα της ανηλικιότητας και της παραβατικότητας στα αστικά κέντρα.Η μοτοσυκλέτα είχε κλαπεί από την περιοχή της Κυψέλης μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026. Οι δύο ανήλικοι, παρά την ηλικία τους, φέρεται να είχαν οργανώσει και εκτελέσει την κλοπή χωρίς να γίνουν αντιληπτοί εκείνη τη στιγμή.Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή. Οι περιπολούντες αστυνομικοί έκριναν ύποπτο το δίκυκλο με τους δύο επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο 16χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε και ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Το κυνηγητό στους δρόμους του Γαλατσίου ήταν σύντομο — και οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν...