Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Με λαμπρότητα οι περιφορές των Αναστάσιμων εικόνων στην Κέρκυρα, δείτε βίντεο
Οι ενορίες της Κέρκυρας πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί λιτανείες με τις Αναστάσιμες εικόνες στα καντούνια της παλιάς πόλης - Οι πομπές συνοδεύονται από φιλαρμονικές, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα στο νησί
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ζωντανά έθιμα της πασχαλινής παράδοσης στην Κέρκυρα αναβιώνει κάθε χρόνο την Κυριακή του Πάσχα, όταν οι ενορίες της πόλης πραγματοποιούν τις καθιερωμένες περιφορές των Αναστάσιμων εικόνων στους δρόμους και τα ιστορικά καντούνια της παλιάς πόλης.
Οι λιτανείες ξεκινούν από νωρίς το πρωί, αμέσως μετά την Αναστάσιμη Ακολουθία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα εορτασμού και συγκίνησης.
Πρώτη πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα kerkyrasimera.gr, περίπου στις 07:30 η περιφορά από τον ναό της Αγίας Σοφίας, ενώ ακολούθησαν στις 07:45 ο Μητροπολιτικός Ναός της Σπηλαιώτισσας, ο ναός των Αγίων Πάντων στο Λιστόν και η Αγία Παρασκευή στην περιοχή Πόρτα Ρεμούντα.
Λίγο αργότερα, γύρω στις 08:10, πραγματοποιήθηκε η περιφορά από τον ναό του Αγίου Ελευθερίου στην Κοφινέτα.
Στο διάστημα από τις 09:00 έως τις 11:00 τελείται στους περισσότερους ναούς η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, η οποία συχνά συνοδεύεται από την περιφορά της εικόνας της Αναστάσεως.
Οι πομπές διασχίζουν τις γειτονιές της παλιάς πόλης, με τη συμμετοχή πιστών κάθε ηλικίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται από φιλαρμονικές μπάντες, στοιχείο που ενισχύει τον πανηγυρικό χαρακτήρα της ημέρας.
Σε αντίθεση με την κατανυκτική ατμόσφαιρα των περιφορών του Επιταφίου τη Μεγάλη Παρασκευή, οι Αναστάσιμες λιτανείες χαρακτηρίζονται από χαρά και αισιοδοξία, μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης και της νίκης της ζωής.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις δεν περιορίζονται μόνο στις πρωινές ώρες, καθώς σε αρκετές ενορίες πραγματοποιούνται και απογευματινές λιτανείες στο πλαίσιο του Εσπερινού της Αγάπης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα