Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Τριπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων, έφτασαν 94 άτομα μέσα σε λίγες ώρες
Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής
Σε τρεις συντονισμένες επιχειρήσεις προχώρησαν οι Aρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή μέσων της δύναμης FRONTEX και μη επανδρωμένων αεροσκαφών διασώζοντας 94 μετανάστες.
Στην πρώτη επιχείρηση εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 35 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, σε απόσταση περίπου 55 ναυτικών μιλίων βόρεια-βορειοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής.
Σε δεύτερο περιστατικό, 22 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο από ναυαγοσωστικό σκάφος, με τη συνδρομή drone της FRONTEX, σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, γεγονός που διευκόλυνε την επιχείρηση διάσωσης και τη μεταφορά των επιβαινόντων στο λιμάνι.
Παράλληλα, ακόμη 37 άτομα διασώθηκαν από σκάφος της FRONTEX, επίσης με τη συμμετοχή μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σε θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο τοπικό λιμάνι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα