Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Αθήνα: Πήγε να τους βοηθήσει στο λάστιχο και τον λήστεψαν
Η εικόνα έμοιαζε γνώριμη και ανθρώπινη. Ένα αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, ένα καπό ανοιχτό, ένας οδηγός σε φαινομενική ανάγκη.
Σε κεντρικά σημεία του Χαϊδαρίου, το σκηνικό αυτό επαναλαμβανόταν συχνά. Και όμως, πίσω από αυτή την εικόνα κρυβόταν μια καλά στημένη παγίδα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες προσποιούνταν μηχανική βλάβη ή σκασμένο λάστιχο, περιμένοντας κάποιον οδηγό να σταματήσει για βοήθεια. Όταν το ανυποψίαστο θύμα πλησίαζε, οι απαιτήσεις για χρήματα ξεκινούσαν άμεσα. Σε περιπτώσεις άρνησης, η κατάσταση κλιμακωνόταν επικίνδυνα, με απειλές ακόμη και με μαχαίρι, οδηγώντας σε ληστεία.
Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν ένας 50χρονος σταμάτησε να βοηθήσει. Λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπος με τους δράστες, οι οποίοι του αφαίρεσαν 50 ευρώ από το πορτοφόλι του (όσα είχε).
