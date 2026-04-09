Αθήνα: Πήγε να τους βοηθήσει στο λάστιχο και τον λήστεψαν
Η εικόνα έμοιαζε γνώριμη και ανθρώπινη. Ένα αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, ένα καπό ανοιχτό, ένας οδηγός σε φαινομενική ανάγκη.

Σε κεντρικά σημεία του Χαϊδαρίου, το σκηνικό αυτό επαναλαμβανόταν συχνά. Και όμως, πίσω από αυτή την εικόνα κρυβόταν μια καλά στημένη παγίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες προσποιούνταν μηχανική βλάβη ή σκασμένο λάστιχο, περιμένοντας κάποιον οδηγό να σταματήσει για βοήθεια. Όταν το ανυποψίαστο θύμα πλησίαζε, οι απαιτήσεις για χρήματα ξεκινούσαν άμεσα. Σε περιπτώσεις άρνησης, η κατάσταση κλιμακωνόταν επικίνδυνα, με απειλές ακόμη και με μαχαίρι, οδηγώντας σε ληστεία.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν ένας 50χρονος σταμάτησε να βοηθήσει. Λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπος με τους δράστες, οι οποίοι του αφαίρεσαν 50 ευρώ από το πορτοφόλι του (όσα είχε).



Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

