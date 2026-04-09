Αθήνα: Πήγε να τους βοηθήσει στο λάστιχο και τον λήστεψαν

Σε κεντρικά σημεία του Χαϊδαρίου, το σκηνικό αυτό επαναλαμβανόταν συχνά. Και όμως, πίσω από αυτή την εικόνα κρυβόταν μια καλά στημένη παγίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες προσποιούνταν μηχανική βλάβη ή σκασμένο λάστιχο, περιμένοντας κάποιον οδηγό να σταματήσει για βοήθεια. Όταν το ανυποψίαστο θύμα πλησίαζε, οι απαιτήσεις για χρήματα ξεκινούσαν άμεσα. Σε περιπτώσεις άρνησης, η κατάσταση κλιμακωνόταν επικίνδυνα, με απειλές ακόμη και με μαχαίρι, οδηγώντας σε ληστεία.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν ένας 50χρονος σταμάτησε να βοηθήσει. Λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπος με τους δράστες, οι οποίοι του αφαίρεσαν 50 ευρώ από το πορτοφόλι του (όσα είχε).