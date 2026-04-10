Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Κλιματιστικά: Πώς να διαλέξεις το σωστό πριν τον καύσωνα
Ο καύσωνας δεν σε προειδοποιεί. Έρχεται. Και τότε όλοι πασχίζουν να αγοράσουν air condition. Μην γίνεις ένας απ΄αυτούς καθώς η απόφασή σου θα είναι βιαστική και γεμάτη άγχος.
Το air condition δεν είναι μια αγορά της στιγμής. Δεν είναι άλλη μία μικρή οικιακή συσκευή που αν δεν σου ταιριάξει, απλώς την αλλάζεις. Είναι μια επιλογή που θα σε συνοδεύει για χρόνια και θα επηρεάζει άμεσα το πώς ζεις μέσα στο σπίτι σου.
Το πρώτο και βασικότερο λάθος που γίνεται κάθε χρόνο για το κλιματιστικό είναι το ότι η απόφαση παίρνεται όταν ήδη υπάρχει ανάγκη. Όταν η θερμοκρασία έχει ανέβει, όταν η δυσφορία είναι έντονη και όταν το μόνο που σε νοιάζει είναι να δροσίσεις τον χώρο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε αυτές τις συνθήκες, δεν επιλέγεις σωστά. Τρέχεις να σωθείς.
Εάν θέλεις να κάνεις μια σωστή επιλογή, πρέπει να ξεκινήσεις νωρίτερα. Να δεις τι πραγματικά χρειάζεσαι και να μην κινηθείς υπό πίεση.
Ξεκίνα από το βασικότερο: τον χώρο σου
Πριν δεις μοντέλα air condition, πριν δεις τιμές και πριν μπεις στη διαδικασία των προσφορών, δες τον χώρο σου. Από εκεί ξεκινούν όλες οι σωστές αποφάσεις. Θέλεις να το τοποθετήσεις στο υπνοδωμάτιο ή στο σαλόνι; Ένα μικρό δωμάτιο δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις με έναν μεγαλύτερο χώρο. Έτσι, τα τετραγωνικά διαδραματίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο επιλογής του νέου σου κλιματιστικού.
Αν επιλέξεις ένα κλιματιστικό με λιγότερη ισχύ από αυτή που χρειάζεται ο χώρος σου, δεν θα αποδίδει σωστά. Αν, από την άλλη, πας στο αντίθετο άκρο και επιλέξεις κάτι υπερβολικά ισχυρό, πάλι δεν θα λειτουργεί αποδοτικά. Εδώ μπαίνουν τα BTU. Είναι ο βασικός δείκτης ισχύος ενός κλιματιστικού. Με απλά λόγια, δείχνουν πόσο αποτελεσματικά μπορεί να ψύξει ή να θερμάνει τον χώρο σου.
Για να έχεις μια εικόνα:
έως 18 τ.μ.: περίπου 9.000 – 12.000 BTU
18 – 25 τ.μ.: περίπου 12.000 – 18.000 BTU
πάνω από 40 τ.μ.: 24.000 BTU και άνω
Δεν είναι απόλυτοι κανόνες, αλλά είναι μια σωστή βάση για να ξεκινήσεις.
Ενεργειακή κλάση: Αυτό που θα βλέπεις κάθε μήνα στον λογαριασμό
Το κλιματιστικό είναι μια συσκευή που θα δουλεύει συχνά. Και για πολλές ώρες. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση ενέργειας δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι βασικό κριτήριο.
Η ενεργειακή κλάση σου δείχνει πόσο αποδοτική είναι μια συσκευή. Όσο πιο κοντά βρίσκεσαι στο Α+++ τόσο λιγότερη κατανάλωση έχεις. Και αυτό μεταφράζεται απευθείας σε χαμηλότερους λογαριασμούς.
Δώσε επίσης σημασία στους δείκτες SEER και SCOP. Ο πρώτος αφορά την απόδοση στην ψύξη και ο δεύτερος στη θέρμανση. Όσο υψηλότεροι είναι, τόσο πιο αποδοτική είναι η συσκευή σου μέσα στον χρόνο. Δεν είναι κάτι που θα καταλάβεις την πρώτη μέρα. Θα το καταλάβεις όμως σε βάθος χρόνου.
Inverter: Η τεχνολογία που κάνει τη διαφορά
Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που θεωρείται πλέον δεδομένο, αυτό είναι το inverter. Ένα κλιματιστικό inverter δεν δουλεύει απλώς. Ρυθμίζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου. Αυτό σημαίνει πιο σταθερή θερμοκρασία, λιγότερο θόρυβο και σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση. Με απλά λόγια, δουλεύει πιο “έξυπνα”. Δεν καταπονείται και δεν σε καταπονεί. Αν σκέφτεσαι ποιο κλιματιστικό να πάρεις σήμερα, η απάντηση εδώ είναι ξεκάθαρη.
Έξυπνες λειτουργίες
Τα σύγχρονα air condition έχουν ξεφύγει από τη βασική χρήση. Δεν μιλάμε απλώς για ψύξη ή θέρμανση. Η δυνατότητα ελέγχου μέσω Wi-Fi είναι πλέον από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά. Μπορείς να ανοίξεις το κλιματιστικό πριν φτάσεις σπίτι. Να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία από το κινητό σου. Να προσαρμόσεις τη λειτουργία του χωρίς να σηκωθείς από τον καναπέ.
Λειτουργίες όπως το sleep mode, οι αισθητήρες κίνησης και η τεχνητή νοημοσύνη βοηθούν τη συσκευή να προσαρμόζεται στις συνήθειές σου. Δεν χρειάζεται να ρυθμίζεις συνεχώς τα πάντα. Το κάνει για εσένα. Και αυτό είναι το σημείο που η εμπειρία αλλάζει. Από μια συσκευή που δουλεύει, σε μια συσκευή που προσαρμόζεται.
Ποιότητα αέρα και αφύγρανση
Ένα κλιματιστικό δεν ρυθμίζει μόνο τη θερμοκρασία. Επηρεάζει και τον αέρα που αναπνέεις. Πολλά σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν φίλτρα που συγκρατούν σκόνη, αλλεργιογόνα και μικροσωματίδια. Κάποια ενσωματώνουν ακόμα και τεχνολογίες καθαρισμού με UV.
Η λειτουργία αφύγρανσης είναι επίσης σημαντική. Μειώνει την υγρασία στον χώρο και κάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας πιο ευχάριστη. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να αντικαταστήσει την ανάγκη για ξεχωριστό αφυγραντήρα.
Θόρυβος και καθημερινή χρήση
Ο θόρυβος είναι κάτι που συχνά υποτιμάται, αλλά κάνει τεράστια διαφορά. Ένα ήσυχο κλιματιστικό δεν θα σε ενοχλήσει όταν κοιμάσαι. Δεν θα σου αποσπά την προσοχή όταν δουλεύεις. Είναι από αυτά που δεν τα σκέφτεσαι, αλλά τα εκτιμάς κάθε μέρα.
Μην περιμένεις τον καύσωνα
Αξίζει να το πούμε ξεκάθαρα. Αν περιμένεις να έρθει ο καύσωνας για να αποφασίσεις, έχεις ήδη αργήσει. Εκείνη τη στιγμή η διαθεσιμότητα μειώνεται, οι επιλογές περιορίζονται, η εγκατάσταση καθυστερεί και εσύ βιάζεσαι, ιδρώνεις και αγχώνεσαι. Και όταν βιάζεσαι, κάνεις συμβιβασμούς.
Η σωστή αγορά γίνεται όταν έχεις χρόνο να σκεφτείς. Να συγκρίνεις. Να επιλέξεις με βάση τις ανάγκες σου και όχι την πίεση της στιγμής. Και κάτι τελευταίο Το air condition δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι. Τα σύγχρονα μοντέλα μπορούν να καλύψουν και τη θέρμανση τον χειμώνα, συχνά με πολύ καλή απόδοση και οικονομία. Άρα μιλάμε για μια επιλογή που επηρεάζει το σπίτι σου όλο τον χρόνο.
Μην ξεκινήσεις από το “ποιο είναι το καλύτερο κλιματιστικό”. Ξεκίνα από το τι χρειάζεσαι εσύ. Δες τον χώρο σου. Δες τη χρήση σου. Και μετά αποφάσισε.
