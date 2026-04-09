Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
SOS για τα έργα οδοποιίας στην Ελλάδα
Η εικόνα που διαμορφώνεται στα έργα οδοποιίας δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας.
Το κόστος έχει ξεφύγει και ήδη επηρεάζει άμεσα το τι βλέπουμε – και τι δεν βλέπουμε – στους ελληνικούς δρόμους.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, η τιμή της ασφάλτου κατέγραψε αύξηση-σοκ της τάξης του 34% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς σε όλο τον κλάδο των δημοσίων έργων.
Η μεταβολή είναι ακραία: από 381,64 ευρώ ανά τόνο στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή εκτινάχθηκε στα 511,34 ευρώ στις αρχές Μαρτίου 2026. Και αυτό είναι η «καρδιά» των έργων οδοποιίας.
Η άσφαλτος αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο υλικό για δρόμους, συντηρήσεις και αποκαταστάσεις. Σε ένα τυπικό έργο, το κόστος της αντιστοιχεί περίπου στο 30% έως 40% του προϋπολογισμού, ενώ σε έργα αποκατάστασης μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%...
