SOS για τα έργα οδοποιίας στην Ελλάδα

Το κόστος έχει ξεφύγει και ήδη επηρεάζει άμεσα το τι βλέπουμε – και τι δεν βλέπουμε – στους ελληνικούς δρόμους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, η τιμή της ασφάλτου κατέγραψε αύξηση-σοκ της τάξης του 34% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς σε όλο τον κλάδο των δημοσίων έργων.

Η μεταβολή είναι ακραία: από 381,64 ευρώ ανά τόνο στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή εκτινάχθηκε στα 511,34 ευρώ στις αρχές Μαρτίου 2026. Και αυτό είναι η «καρδιά» των έργων οδοποιίας.

Η άσφαλτος αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο υλικό για δρόμους, συντηρήσεις και αποκαταστάσεις. Σε ένα τυπικό έργο, το κόστος της αντιστοιχεί περίπου στο 30% έως 40% του προϋπολογισμού, ενώ σε έργα αποκατάστασης μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%...





