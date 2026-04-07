Συνελήφθη από το ελληνικό FBI 34χρονος στον Πειραιά με 8,8 κιλά ηρωίνης, έκανε την διακίνηση με ταξί
Συνελήφθη από το ελληνικό FBI 34χρονος στον Πειραιά με 8,8 κιλά ηρωίνης, έκανε την διακίνηση με ταξί

Κατασχέθηκαν επίσης υδραυλική πρέσα, καθώς και 420 γραμμάρια ουσίας για νόθευση ηρωίνης

Συνελήφθη από το ελληνικό FBI 34χρονος στον Πειραιά με 8,8 κιλά ηρωίνης, έκανε την διακίνηση με ταξί
Στη σύλληψη 34χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προχώρησαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI.

Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Δευτέρας 6 Απριλίου σε περιοχή του Πειραιά μετά από ειδική επιχείρησης της αστυνομίας. Ο 34χρονος εντοπίστηκε εντός ταξί να έχει στην κατοχή του περισσότερα από 3,2 κιλά ηρωίνης και περίπου μισό κιλό ουσίας κατάλληλης για τη νόθευσή της, με σκοπό την διακίνηση.

07042026 Σύλληψη για κατοχή κ διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής


Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον πάνω από 5,5 κιλά ηρωίνης, υδραυλική πρέσα, ζυγαριές ακριβείας και εξοπλισμός επεξεργασίας ναρκωτικών. Συνολικά κατασχέθηκαν 8.860 γραμμάρια ηρωίνης, 420 γραμμάρια ουσίας άγνωστης χημικής σύστασης κατάλληλης για νόθευση, υδραυλική πρέσα με μεταλλικό καλούπι, δύο ζυγαριές ακριβείας, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ένα ταξί, 725 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Συνελήφθη από το ελληνικό FBI 34χρονος στον Πειραιά με 8,8 κιλά ηρωίνης, έκανε την διακίνηση με ταξί
Συνελήφθη από το ελληνικό FBI 34χρονος στον Πειραιά με 8,8 κιλά ηρωίνης, έκανε την διακίνηση με ταξί
Best of Network

Δείτε Επίσης