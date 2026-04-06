Εκσκαφέας καταπλάκωσε 58χρονο στον Βόλο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δείτε φωτογραφίες
Εκσκαφέας καταπλάκωσε 58χρονο στον Βόλο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δείτε φωτογραφίες

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διαδικασία φόρτωσης εκσκαφέα σε φορτηγό, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η ράμπα υποχώρησε

Εκσκαφέας καταπλάκωσε 58χρονο στον Βόλο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δείτε φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 58χρονος χειριστής μηχανήματος στον Βόλο, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε ιδιωτικό έργο στη Νέα Δημητριάδα.

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, το ατύχημα συνέβη κατά τη διαδικασία φόρτωσης εκσκαφέα σε φορτηγό. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η ράμπα υποχώρησε, με αποτέλεσμα το βαρύ μηχάνημα να ανατραπεί και να καταπλακώσει τον άτυχο άνδρα.

Σκηνές πανικού, άμεσα έσπευσε το ΕΚΑΒ

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, προκαλώντας του βαριά τραύματα. Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που έσπευσε για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του τραυματία.

Εκσκαφέας καταπλάκωσε 58χρονο στον Βόλο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δείτε φωτογραφίες


Ο 58χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί έκριναν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη και προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Αυτή την ώρα δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας σε εργοτάξια και τη σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Best of Network

Δείτε Επίσης