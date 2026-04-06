Εκσκαφέας καταπλάκωσε 58χρονο στον Βόλο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δείτε φωτογραφίες
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 58χρονος χειριστής μηχανήματος στον Βόλο, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε ιδιωτικό έργο στη Νέα Δημητριάδα.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, το ατύχημα συνέβη κατά τη διαδικασία φόρτωσης εκσκαφέα σε φορτηγό. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η ράμπα υποχώρησε, με αποτέλεσμα το βαρύ μηχάνημα να ανατραπεί και να καταπλακώσει τον άτυχο άνδρα.
Δείτε φωτογραφίες
Ο 58χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί έκριναν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη και προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Αυτή την ώρα δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας σε εργοτάξια και τη σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας
Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που έσπευσε για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του τραυματία.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα