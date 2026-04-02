Νέο σόου Κωνσταντοπούλου: Θα μηνύσω την πρόεδρο που δήλωσε αποχή, μας κλείδωσαν έξω από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας, βίντεο

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα μηνύσει και τον αναπληρωτή πρόεδρο της δίκης για τα χαμένα βίντεο , ο οποίος απλώς ανέβηκε στην έδρα για να ανακοινώσει την απόφαση





Από την πλευρά της η







«Ποιος έδωσε εντολή να μας κλειδώσετε απ' έξω;» Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε on camera ότι κλείδωσαν την ίδια και άλλους δικηγόρους που συμμετέχουν στη δίκη έξω από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, αποτρέποντάς τους - όπως υποστήριξε - από το να πάρουν αντίγραφα από τα «χαμένα» βίντεο.



Ο διάλογος με τον αρμόδιο υπάλληλο είναι χαρακτηριστικός:







«Ήρθα για να σας ανοίξω να μπείτε», της απάντησε ο αρμόδιος υπάλληλος με την κα Κωνσταντοπούλου να συνεχίζει τη διαμαρτυρία λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χρειάστηκε να κάνει «δέκα τηλέφωνα κι εχώ βάλει τις φωνές. Πιο πριν γιατί δεν μας αφήνατε», με τον υπάλληλο να της απαντάει εκ νέου «δεν ήμουν εδώ».



Κλείσιμο

Από την πλευρά της η δικηγόρος Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου ζήτησε να παρέμβει η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων και ζήτησε την παραίτηση του υπουργού δικαιοσύνης.



Μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας να κάνει δεκτή τη δήλωση αποχής της προέδρου της δίκης για τα «χαμένα» βίντεο σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις των συγγενών αλλά και των συνηγόρων για αυτή την εξέλιξη.Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος οικογενειών δήλωσε πως αυτή η απόφαση ήταν παράνομη και θα προβούν σε μηνύσεις τόσο της προέδρου της δίκης που ζήτησε να απέχει όσο και του αναπληρωτή της, ο οποίος απλώς ανέβηκε στην έδρα για να ανακοινώσει την απόφαση όπως λένε οι συγγενείς.Η κα Κωνσταντοπούλου σημείωσε πως «πρόκειται για άκυρη απόφαση διότι ελήφθη χωρίς να μας δοθεί ο λόγος καθώς ήμασταν εκεί. Αυτό που έγινε μπροστά στα μάτια μας ήταν η εφαρμογή του σχεδίου αποτροπής της υποστήριξης της κατηγορίας των οικογενειών των θυμάτων, από το να λάβουν το πολυπόθητα και πολύτιμα αντίγραφα των βίντεο, των φωτογραφιών που υπάρχουν και τέθηκαν στη δικογραφία».Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε on camera ότι κλείδωσαν την ίδια και άλλους δικηγόρους που συμμετέχουν στη δίκη έξω από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, αποτρέποντάς τους - όπως υποστήριξε - από το να πάρουν αντίγραφα από τα «χαμένα» βίντεο.Ο διάλογος με τον αρμόδιο υπάλληλο είναι χαρακτηριστικός:«Εξηγήστε μου ποιος έδωσε εντολή ενώ έχουμε έρθει εδώ οι συνήγοροι να καταγγείλουμε αυτά που συμβαίνουν να μας κλειδώσετε απ' έξω κι είμαστε μισή ώρα και προσπαθούμε, συνεννοούμενοι με τον τεχνικό να πάμε επάνω και να πάρουμε τα αντίγραφα», είπε διαμαρτυρόμενη η Ζωή Κωνσταντοπούλου.«Ήρθα για να σας ανοίξω να μπείτε», της απάντησε ο αρμόδιος υπάλληλος με την κα Κωνσταντοπούλου να συνεχίζει τη διαμαρτυρία λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χρειάστηκε να κάνει «δέκα τηλέφωνα κι εχώ βάλει τις φωνές. Πιο πριν γιατί δεν μας αφήνατε», με τον υπάλληλο να της απαντάει εκ νέου «δεν ήμουν εδώ».Από την πλευρά της η δικηγόρος Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου ζήτησε να παρέμβει η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων και ζήτησε την παραίτηση του υπουργού δικαιοσύνης.



«Στάθηκε λίγη για να δικαιώσει το παιδί μου» Την αντίθεσή τους με την εξέλιξη της υπόθεσης εξέφρασαν με δηλώσεις τους και συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.



Ο Ηλίας Παπαγγελής πατέρας της Αναστασίας επεσήμανε πως «βρίσκουν διαρκώς έναν τοίχο από το υπουργείο, την κυβέρνηση, που δεν μπορεί να εξηγηθεί. Δεν θέλουν να μάθουμε τίποτα από αυτό που έγινε στο έγκλημα των Τεμπών» .



Από την πλευρά της, η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας, σημειώνει: «Ψάχνουμε την αλήθεια για την Αναστασία μας. Οφείλω να πω σαν μητέρα στην πρόεδρο του δικαστηρίου που πλέον απέχει, ότι στάθηκε πάρα πολύ λίγη για να δικαιώσει το παιδί μου».



Σημειώνεται ότι μετά τη συγκεκριμένη απόφαση δεν μπορεί κανείς να πει πότε θα ξεκινήσει από την αρχή η δίκη, καθώς αναμένεται να ληφθεί σχετική απόφαση το επόμενο διάστημα.