Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Σύλληψη 22χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα για ναρκωτικά και όπλο
Σύμφωνα με την αστυνομία ο 22χρονος κρίθηκε ύποπτος κατά τη διάρκεια περιπολίας
Συνελήφθη απογευματινές ώρες της 24 Μαρτίου 2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα 22χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γ.Α.Δ.Α., κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος κρίθηκε ύποπτος κατά τη διάρκεια περιπολίας και υποβλήθηκε σε έλεγχο, κατά τον οποίο βρέθηκαν στην κατοχή του τρεις νάιλον συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 11 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 215 ευρώ.
Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., σε δύο οικίες, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον στοιχεία. Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα, 158 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 710 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα