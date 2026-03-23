Οδηγοί ταξί έδωσαν σε Κινέζους τουρίστες φυλλάδια κατά του Κυρανάκη στο Σύνταγμα, δείτε βίντεο
Διακρίνονται οι τουρίστες να κρατούν και να κουνούν τα φυλλάδια, ενώ παράλληλα βγάζουν φωτογραφίες

Κινέζοι τουρίστες βρέθηκαν στο επίκεντρο στιγμιότυπου από τις κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί στο Σύνταγμα, όταν τους δόθηκαν φυλλάδια με συνθήματα κατά του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Συντάγματος, όπου κατέληξε η πορεία των οδηγών ταξί, στο πλαίσιο της απεργίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι τουρίστες κρατούσαν τα φυλλάδια που τους δόθηκαν από διαμαρτυρόμενους οδηγούς.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media διακρίνονται οι τουρίστες να κρατούν και να κουνούν τα φυλλάδια, ενώ παράλληλα βγάζουν φωτογραφίες.




Η απεργία των οδηγών ταξί ξεκίνησε στις 06:00 το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί της Τρίτης, με τους επαγγελματίες του κλάδου να αντιδρούν στις προωθούμενες αλλαγές.
