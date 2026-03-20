Δύο ανήλικοι στα χέρια της Αστυνομίας για ληστείες σε ψιλικατζίδικα στη Θεσσαλονίκη
Οι δράστες είχαν εισβάλει σε τουλάχιστον πέντε επιχειρήσεις με τη συνολική τους λεία σε χρήματα και αντικείμενα να αγγίζει τα 3.000 ευρώ

Σε δύο συλλήψεις ανηλίκων προχώρησε η ΕΛΑΣ που κατηγορούνται για ληστείες σε ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με συνολική λεία σε χρήματα κι αντικείμενα που αγγίζουν τα 3.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα οι δύο νεαροί κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως και 19 Μαρτίου «μπούκαραν» σε πέντε καταστήματα καφέ - ψιλικών, από τα οποία αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού καθώς και με τη χρήση σωματικής βίας σε μία περίπτωση, το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.483 ευρώ και διάφορα αντικείμενα (καπνικά προϊόντα, tablets) συνολικής αξίας 400 ευρώ περίπου.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στα σπίτια των ανήλικων ληστών κατά τις οποίες βρήκαν και κατέσχεσαν τα ρούχα που χρησιμοποίησαν οι νεαροί κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, ληστεία από κοινού κατ΄εξακολούθηση και παράβαση του Νόμου περί όπλων και έτσι αναμένεται οι ανήλικοι να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
