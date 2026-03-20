Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πατριό του έπεσε 18χρονος στον Βόλο, τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε στον καρπό
Θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πατριό του έπεσε 18χρονος στον Βόλο, τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε στον καρπό
Ο 18χρονος φαίνεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι έχει πέσει ξανά θύμα βίας από τον πατριό του
Θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 36χρονο πατριό του έπεσε ένας 18χρονος την Τετάρτη, μετά από λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε μέσα στο σπίτι όπου μένουν μαζί, στο Αλιβέρι Βόλου.
Σύμφωνα με το gegonota.news, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν μετά από λογομαχία του 18χρονου με τον πατριό του και μέσα σε ελάχιστα λεπτά η κατάσταση πήρε ανεξέλεγκτη τροπή, με τον 36χρονο να αρπάζει ένα μαχαίρι και να τραυματίζει τον 18χρονο στον δεξί καρπό του χεριού του.
Ο 18χρονος έφυγε γρήγορα από το σπίτι και κάλεσε το 112, το οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε την αστυνομία. Πολύ γρήγορα αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλου εντόπισαν τον νεαρό, τον μετέφεραν στο τμήμα όπου θα ήταν ασφαλής και συνέλαβαν τον πατριό του για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοχρησία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 18χρονος φαίνεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε πάρα πολύ γιατί έχει πέσει ξανά θύμα βίας από τον πατριό του.
Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 36χρονο για την βία που άσκησε σε βάρος του θετού του παιδιού, καταδικάζοντας τον σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα, στέλνοντάς τον στην φυλακή.
Σύμφωνα με το gegonota.news, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν μετά από λογομαχία του 18χρονου με τον πατριό του και μέσα σε ελάχιστα λεπτά η κατάσταση πήρε ανεξέλεγκτη τροπή, με τον 36χρονο να αρπάζει ένα μαχαίρι και να τραυματίζει τον 18χρονο στον δεξί καρπό του χεριού του.
Ο 18χρονος έφυγε γρήγορα από το σπίτι και κάλεσε το 112, το οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε την αστυνομία. Πολύ γρήγορα αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλου εντόπισαν τον νεαρό, τον μετέφεραν στο τμήμα όπου θα ήταν ασφαλής και συνέλαβαν τον πατριό του για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοχρησία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 18χρονος φαίνεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε πάρα πολύ γιατί έχει πέσει ξανά θύμα βίας από τον πατριό του.
Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 36χρονο για την βία που άσκησε σε βάρος του θετού του παιδιού, καταδικάζοντας τον σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα, στέλνοντάς τον στην φυλακή.
