Νεαροί στην Πάτρα που ήταν δικάβαλο σε πατίνι έπεσαν σε live μετάδοση, δείτε στο βίντεο πώς «πετάχτηκαν» σε κεντρικό δρόμο
Απρόοπτο on air στο κέντρο της πόλης - Η ρόδα του πατινιού σφήνωσε στις ράγες του τρένου
Ένα απρόοπτο, μπροστά στην κάμερα, σημειώθηκε στην Πάτρα κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ εκπομπής.
Το θέμα αφορούσε τα συχνά ατυχήματα στις ράγες του τρένου, στο σημείο εισόδου του ποδηλατοδρόμου στην πόλη.
Αναλυτικότερα, την ώρα που ο δημοσιογράφος του Ionian TV συνομιλούσε με γυναίκα, η οποία περιέγραφε την πτώση της με ποδήλατο στο σημείο, δύο νεαροί πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι πέρασαν από δίπλα τους.
Όπως καταγράφηκε σε ζωντανή σύνδεση, η ρόδα του πατινιού σφήνωσε στις γραμμές του τρένου, με αποτέλεσμα οι ανήλικοι να χάσουν τον έλεγχο και να πέσουν στο οδόστρωμα.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
