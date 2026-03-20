Συνελήφθη 38χρονος έπειτα από επιθετική συμπεριφορά στα επείγοντα του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη
Είχε επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε ασθενείς και επισκέπτες, ενώ έβριζε και απειλούσε - Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Ζ
Συνελήφθη ένας 38χρονος για απειλή, εξύβριση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, επειδή προκάλεσε αναστάτωση στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, το Κέντρο Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δέχθηκε κλήση για άτομο με επιθετική συμπεριφορά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και αστυνομικοί της ομάδας Ζ, που προσέτρεξαν στην περιοχή, διαπίστωσαν ότι ο άντρας εμφάνισε επιθετική συμπεριφορά σε ασθενείς και επισκέπτες, ενώ εξύβριζε και απειλούσε τους αστυνομικούς, αρνούμενος να συνεργαστεί.
Τελικά, απομακρύνθηκε από το σημείο και συνελήφθη.
Εις βάρος του άντρα σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, εξύβριση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
