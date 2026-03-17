Απεργία: Χωρίς ταξί από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή η Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές έχουν προγραμματίσει για σήμερα το πρωί συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πορεία στη Βουλή

17 ΣΧΟΛΙΑ
Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από σήμερα, καθώς οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές αντιδρούν σε διατάξεις του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση και ξεκινούν εικοσιτετράωρες απεργιακές κινητοποιήσεις. Η Αττική  θα μείνει χωρίς ταξί  από σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματίσει για σήμερα το πρωί συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πορεία στη Βουλή.

Ανάμεσα στα αιτήματά του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) είναι η παράταση του μέτρου που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035.

Επίσης, αντιτίθενται και στη δυνατότητα που δίνεται σε Ι.Χ οχήματα να πραγματοποιούν αστικές κούρσες, σε βανάκια, να πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

Οι αυτοκινητιστές, παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης