Νέες ακυρώσεις πτήσεων για Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτη, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ από την AEGEAN
ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση στο Ιράν AEGEAN Πτήσεις

Η εταιρεία προχωρά σε αναστολή πτήσεων προς επτά προορισμούς λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής προχωρά η AEGEAN, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην περιοχή.

Ειδικότερα, οι ακυρώσεις αφορούν τις ακόλουθες πτήσεις:

• Ντουμπάι και Ριάντ: έως και τις βραδινές ώρες της 19ης Απριλίου 2026
• Βηρυτός και Αμάν: έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026
• Τελ Αβίβ: έως τις βραδινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026
• Ερμπίλ και Βαγδάτη: έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαΐου 2026

Οι ακυρώσεις αποφασίστηκαν στο πλαίσιο των εξελίξεων στην περιοχή και των συνθηκών ασφαλείας που επικρατούν στη Μέση Ανατολή.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης