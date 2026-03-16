Νέες ακυρώσεις πτήσεων για Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτη, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ από την AEGEAN
Νέες ακυρώσεις πτήσεων για Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτη, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ από την AEGEAN
Η εταιρεία προχωρά σε αναστολή πτήσεων προς επτά προορισμούς λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Σε νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής προχωρά η AEGEAN, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην περιοχή.
Ειδικότερα, οι ακυρώσεις αφορούν τις ακόλουθες πτήσεις:
• Ντουμπάι και Ριάντ: έως και τις βραδινές ώρες της 19ης Απριλίου 2026
• Βηρυτός και Αμάν: έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026
• Τελ Αβίβ: έως τις βραδινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026
• Ερμπίλ και Βαγδάτη: έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαΐου 2026
Οι ακυρώσεις αποφασίστηκαν στο πλαίσιο των εξελίξεων στην περιοχή και των συνθηκών ασφαλείας που επικρατούν στη Μέση Ανατολή.
Ειδικότερα, οι ακυρώσεις αφορούν τις ακόλουθες πτήσεις:
• Ντουμπάι και Ριάντ: έως και τις βραδινές ώρες της 19ης Απριλίου 2026
• Βηρυτός και Αμάν: έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026
• Τελ Αβίβ: έως τις βραδινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026
• Ερμπίλ και Βαγδάτη: έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαΐου 2026
Οι ακυρώσεις αποφασίστηκαν στο πλαίσιο των εξελίξεων στην περιοχή και των συνθηκών ασφαλείας που επικρατούν στη Μέση Ανατολή.
