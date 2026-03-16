Απολογείται ενώπιον ανακριτή ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα
Απολογείται ενώπιον ανακριτή ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα
Ο 58χρονος συνταξιούχος στρατιωτικός αναμένεται να απολογηθεί για την ύποπτη δράση του στο Μαράθι, αφού στην κατοχή του βρέθηκε φωτογραφικό υλικό από τη Βάση της Σούδας
Στον ανακριτή οδηγήθηκε, το πρωί της Δευτέρας, ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα, το απόγευμα της Πέμπτης 12/3.
Ο 58χρονος συνταξιούχος στρατιωτικός αναμένεται να απολογηθεί για την ύποπτη δράση του στο Μαράθι, αφού στην κατοχή του βρέθηκε φωτογραφικό υλικό από τη Βάση της Σούδας.
Ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο Μαράθι τους τελευταίους δύο μήνες, φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα λευκό βαν, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν λαπτοπ, usb και τάμπλετ τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες εγκληματολογικές υπηρεσίες.
Όπως έχει ήδη αναφέρει το Flashnews.gr, η σύλληψή του έγινε μετά από καταγγελία που έφτασε στις Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες άρχισαν να τον παρακολουθούν διαπιστώνοντας οτι φωτογράφιζε στρατιωτικούς προβλήτες.
Στο κινητό του βρέθηκαν φωτογραφίες από προβλήτα της βάσης και από πολεμικά πλοία, τις οποίες έστελνε σε άτομο στην Πολωνία, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι στις έστελνε στην αδερφή του.
Υπάρχει επίσης πληροφορία πως ο Πολωνός χρησιμοποιούσε κι άλλη κατοικία στην περιοχή.
Ο 58χρονος φαίνεται να είχε επισκεφθεί και παλαιότερα την περιοχή του Μαραθίου και συγκεκριμένα το 2025 και το 2024.
Ο 58χρονος συνταξιούχος στρατιωτικός αναμένεται να απολογηθεί για την ύποπτη δράση του στο Μαράθι, αφού στην κατοχή του βρέθηκε φωτογραφικό υλικό από τη Βάση της Σούδας.
Ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο Μαράθι τους τελευταίους δύο μήνες, φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα λευκό βαν, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν λαπτοπ, usb και τάμπλετ τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες εγκληματολογικές υπηρεσίες.
Όπως έχει ήδη αναφέρει το Flashnews.gr, η σύλληψή του έγινε μετά από καταγγελία που έφτασε στις Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες άρχισαν να τον παρακολουθούν διαπιστώνοντας οτι φωτογράφιζε στρατιωτικούς προβλήτες.
Στο κινητό του βρέθηκαν φωτογραφίες από προβλήτα της βάσης και από πολεμικά πλοία, τις οποίες έστελνε σε άτομο στην Πολωνία, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι στις έστελνε στην αδερφή του.
Υπάρχει επίσης πληροφορία πως ο Πολωνός χρησιμοποιούσε κι άλλη κατοικία στην περιοχή.
Ο 58χρονος φαίνεται να είχε επισκεφθεί και παλαιότερα την περιοχή του Μαραθίου και συγκεκριμένα το 2025 και το 2024.
