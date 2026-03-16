Συνελήφθη 71χρονος στη Θεσσαλονίκη που απειλούσε γείτονες από το μπαλκόνι με δύο κυνηγετικά όπλα
Ο ηλικιωμένος αφέθηκε ελεύθερος και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική για ακούσια νοσηλεία

Στη σύλληψη ενός 71χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για παράβαση του Νόμου περί όπλων και απειλή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας σύμφωνα με καταγγελία, κρατώντας δύο κυνηγετικά όπλα, βγήκε στο μπαλκόνι της οικίας του, σε χωριό του Δήμου Λαγκαδά και απειλούσε τους περίοικους για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση εισαγγελέα ο ηλικιωμένος αφέθηκε ελεύθερος και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική για ακούσια νοσηλεία.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Best of Network

Δείτε Επίσης