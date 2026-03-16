Συνελήφθη 71χρονος στη Θεσσαλονίκη που απειλούσε γείτονες από το μπαλκόνι με δύο κυνηγετικά όπλα

Στη σύλληψη ενός 71χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για παράβαση του Νόμου περί όπλων και απειλή.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας σύμφωνα με καταγγελία, κρατώντας δύο κυνηγετικά όπλα, βγήκε στο μπαλκόνι της οικίας του, σε χωριό του Δήμου Λαγκαδά και απειλούσε τους περίοικους για τη ζωή τους.Σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση εισαγγελέα ο ηλικιωμένος αφέθηκε ελεύθερος και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική για ακούσια νοσηλεία.