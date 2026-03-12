Άμεσες προσλήψεις και υψηλότερους μισθούς για νοσηλευτές υπόσχεται το Υπουργείο Υγείας: Τι προβλέπεται σε νομοσχέδιο
Υπουργείο Υγείας Προσλήψεις Νοσηλευτές

Το Υπουργείο Υγείας ετοιμάζει τη δημιουργία ειδικού κλάδου νοσηλευτών, με στόχο ταχύτερες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ και ένταξή τους στο ειδικό μισθολόγιο ώστε να αυξηθούν οι απολαβές τους

Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
«Φρένο» στην… αιμορραγία νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Υγείας, με την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με νοσηλευτές να αποτελεί μια από τις κορυφαίες του προτεραιότητες το 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, νομοθετική διάταξη που επιμελείται η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κυρία Λίλιαν Βιλδιρίδη, και θα περιλαμβάνεται στο ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας – το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή πριν το Πάσχα – προβλέπει τη δημιουργία κλάδου νοσηλευτών, μια εξέλιξη που φέρει δύο βασικά πλεονεκτήματα : Ταχείες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ και ειδικό μισθολόγιο που σημαίνει αύξηση στις απολαβές των νοσηλευτών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
