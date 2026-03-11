Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Η Δούκισσα Νομικού λάμπει στο εξώφυλλο του Marie Claire Απριλίου, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ





και με την έκδοση των 2,00€

Η πρέσβειρα της L’Oréal Paris φωτογραφίζεται πιο cool από ποτέ και μας μιλάει για την πολύπλευρη σχέση μας με την ομορφιά και τις αξίες που κρατά ως πυξίδα στη ζωή της, ενώ μοιράζεται μυστικά περιποίησης και αυτοφροντίδας.Όπως λέει η Δούκισσα Νομικού,. Και η ίδια τα ενώνει όλα με μια σπάνια εργατικότητα: μια γυναίκα που χαίρεται να είναι ο εαυτός της και προτρέπει και τις άλλες γυναίκες να κάνουν το ίδιο και ναΑπό ένα τεύχος αφιερωμένο στην εμφάνισή μας δεν θα έλειπε όμως καιτα οποία προσπαθούν να φτάσουν γυναίκες.κάθε γενιά νομίζει πως τελείωσε. Κάθε γενιά διαψεύδεται.Πλαστική εφηβεία: ποιος έκλεψε τα χρόνια της αθωότητας από τα κορίτσια σήμερα; Καικαι τα απατηλά πρότυπα;Η Μόδα τον Απρίλιο γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική.Διαλέγουμε αξεσουάρ με γνώμονα όσα είδαμε στις πασαρέλες της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026.Οιέχουν επιστρέψει και έχουμε οδηγίες για το πως θα ενσωματώσετε στο στυλ σας το χαρακτηριστικό look με τους τονισμένους ώμους και τα pop χρώματα, με σύχγρονο τρόπο.Για τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις στην πόλη διαλέγουμε, εμπριμέ υφάσματα καιΜέσα και έξω από το σπίτι,, όπως και οι δαντέλες και τα λεπτά πλεκτά πουλόβερ.Κάθε μήνα συναντάμε γυναίκες που μας εμπνέουν με την τέχνη και τις λέξεις τους. Σε αυτό το τεύχος:δεν φοβάται τις δύσκολες αλήθειες — είτε γράφει για Έλληνες κομμουνιστές στις ΗΠΑ του περασμένου αιώνα είτε για την ιδεολογία του φασισμού.δίνει ζωή σε μια διαφορετική μητέρα στην τηλεόραση και υποδύεται μία φαινομενικά ακίνδυνη σύζυγο στο θέατρο. Στην αληθινή ζωή πάντως κουβαλά όλη τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που της δίνει το πέρασμα του χρόνου.Έξιαπό την αναβίωση της παράστασης τηςστο Εθνικό Θέατρο μοιράζονται την προετοιμασία τους πριν ξανανέβουν στη σκηνή.μιλά για τη ζωή και την καλλιτεχνική της πορεία, με αφορμή την, Μια γραμμή κύμα, την οποία επιμελείται στοΕίναι αυτή η εποχή του χρόνου: η ανακοίνωση των Prix d’Excellence de la Beauté του Marie Claire, δηλαδή των βραβείων ομορφιάς με το μεγαλύτερο κύρος διεθνώς! Διαβάστε τη λίστα με τα καλύτερα καλλυντικά της χρονιάς, όπως τα ψήφισαν οι beauty editors από όλο τον κόσμο.Η έμπνευση για το σπίτι έρχεται αυτό το μήνα από την Ιταλία: μια παλιά κατοικία στο μαγευτικό τοπίο της Τοσκάνης εκσυγχρονίζεται διατηρώντας τα σημάδια του χρόνου.Οργανικές φόρμες: καμπύλες γραμμές, γήινες υφές και γλυπτικά αντικείμενα επανασχεδιάζουν τον σύγχρονο χώρο — και τον φέρνουν πιο κοντά στη φυσική αρμονία.Marie Claire, Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκεςΜια παράξενη, απρόβλεπτη αλλά και φλογερή ερωτική ιστορία εκτυλίσσεται με φόντο τη μανιασμένη θάλασσα και ένα τραγικό ναυάγιο. Μία ακόμη επιβεβαίωση ότι η έλξη και το πάθος τροφοδοτούνται από την αγωνία του θανάτου.Στο καλύτερο, ίσως, βιβλίο της, το «Μέσα από τις φλόγες», η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα συγγραφέας Carla Neggers τοποθετεί την δαιμονιώδη εξέλιξη της ιστορίας της σχεδόν στη μέση της ανοιχτής θάλασσας και ενώ μαίνεται μια φοβερή τρικυμία: «Ύστερα από τρεις δεκαετίες στη θάλασσα, το παλιό ναρκαλιευτικό που ο Εμίλ Λαμπράκ και ο Μπένετ Γκρέιντζερ είχαν μετατρέψει σε ωκεανογραφικό σκάφος, βυθιζόταν στο Βόρειο Ατλαντικό. Η Ράιλι δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Ούτε και ο παππούς της, ο πεισματάρης, ευφυής, οραματιστής ωκεανογράφος Εμίλ Λαμπράκ, είχε τη δυνατότητα να το σώσει. Το ρυτιδιασμένο, ανεμοδαρμένο του πρόσωπο, που πλαισιωνόταν από λευκά μαλλιά, αποτελούσε μέρος του μύθου. Είπε στην εγγονή του επιτακτικά 'φύγε εσύ. Πάρε το βαθυσκάφος. Βγες από δω μέσα'. Η Ράιλι όμως αρνήθηκε να φύγει χωρίς τον παππού της. Εκείνος επέμενε ότι έπρεπε να φροντίσει το πλήρωμα. 'Είμαστε παγιδευμένοι σαν τα ποντίκια. Προσπάθησε να διώξει τον πανικό της. Μια έκρηξη στη μηχανή, μια φωτιά που ολοένα απλωνόταν, ένα ρήγμα στο κύτος... Τους απέμεναν ελάχιστα λεπτά».Με αυτή την εικόνα ξεκινά το μυθιστόρημα «Μέσα από τις φλόγες», το οποίο, πέρα από τις καθηλωτικές σκηνές του ναυαγίου, προχωρά σε δύο άξονες ταυτόχρονα -του μυστηρίου και της ερωτικής ιστορίας. Μετά από το ναυάγιο, ο Εμίλ Λαμπράκ θα κατηγορηθεί ότι βύθισε εσκεμμένα το σκάφος του και μαζί με αυτό το ανύποπτο πλήρωμά του. Η Ράιλι αρνείται να πιστέψει ότι ο παππούς της θα μπορούσε ποτέ να διαπράξει τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται. Αποφασίζει να αποδείξει την αθωότητά του, όταν όμως εκείνος εξαφανίζεται, η Ράιλι πανικόβλητη ζητά τη βοήθεια του πράκτορα του FBI Τζον Στρέικερ, στενού φίλου του παππού της. Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Τοη πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν : 