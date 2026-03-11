Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό μπεστ-σέλερ της Carla Neggers «Μέσα από τις φλόγες»

Στο καλύτερο, ίσως, βιβλίο της, το «Μέσα από τις φλόγες», η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα συγγραφέας Carla Neggers τοποθετεί την δαιμονιώδη εξέλιξη της ιστορίας της σχεδόν στη μέση της ανοιχτής θάλασσας και ενώ μαίνεται μια φοβερή τρικυμία: «Ύστερα από τρεις δεκαετίες στη θάλασσα, το παλιό ναρκαλιευτικό που ο Εμίλ Λαμπράκ και ο Μπένετ Γκρέιντζερ είχαν μετατρέψει σε ωκεανογραφικό σκάφος, βυθιζόταν στο Βόρειο Ατλαντικό.Η Ράιλι δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Ούτε και ο παππούς της, ο πεισματάρης, ευφυής, οραματιστής ωκεανογράφος Εμίλ Λαμπράκ, είχε τη δυνατότητα να το σώσει. Το ρυτιδιασμένο, ανεμοδαρμένο του πρόσωπο, που πλαισιωνόταν από λευκά μαλλιά, αποτελούσε μέρος του μύθου. Είπε στην εγγονή του επιτακτικά 'φύγε εσύ. Πάρε το βαθυσκάφος. Βγες από δω μέσα'. Η Ράιλι όμως αρνήθηκε να φύγει χωρίς τον παππού της. Εκείνος επέμενε ότι έπρεπε να φροντίσει το πλήρωμα. 'Είμαστε παγιδευμένοι σαν τα ποντίκια. Προσπάθησε να διώξει τον πανικό της. Μια έκρηξη στη μηχανή, μια φωτιά που ολοένα απλωνόταν, ένα ρήγμα στο κύτος... Τους απέμεναν ελάχιστα λεπτά».Με αυτή την εικόνα ξεκινά το μυθιστόρημα «Μέσα από τις φλόγες», το οποίο, πέρα από τις καθηλωτικές σκηνές του ναυαγίου, προχωρά σε δύο άξονες ταυτόχρονα -του μυστηρίου και της ερωτικής ιστορίας. Μετά από το ναυάγιο, ο Εμίλ Λαμπράκ θα κατηγορηθεί ότι βύθισε εσκεμμένα το σκάφος του και μαζί με αυτό το ανύποπτο πλήρωμά του. Η Ράιλι αρνείται να πιστέψει ότι ο παππούς της θα μπορούσε ποτέ να διαπράξει τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται. Αποφασίζει να αποδείξει την αθωότητά του, όταν όμως εκείνος εξαφανίζεται, η Ράιλι πανικόβλητη ζητά τη βοήθεια του πράκτορα του FBI Τζον Στρέικερ, στενού φίλου του παππού της. Και μολονότι ως χαρακτήρες η Ράιλι και ο Στρέικερ είναι εντελώς διαφορετικοί, το πείσμα τους να σώσουν τη ζωή του Εμίλ Λαμπράκ, όχι μόνο τους ενώνει, αλλά και τους παρασύρεισε ένα ερωτικό πάθος δίχως όρια.Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό μυθιστόρημα «Μέσα από τις φλόγες» της Carla Neggers είναι στο ΘΕΜΑ.