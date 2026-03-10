Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Γεννήθηκαν οι πρώτοι μαυρογύπες σε τεχνητές φωλιές στο δάσος της Δαδιάς
Με την τοποθέτηση τεχνητών φωλεών από το 2023 σημειώθηκε αύξηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυρογύπα, από 36 σε 47 ζευγάρια
Η φύση αρχίζει να ξαναβρίσκει τον ρυθμό της στο δάσος της Δαδιάς, σε μια τεράστια έκταση που επλήγη από τις μεγάλες πυρκαγιές των ετών 2022, 2023 και 2025. Παρά τις εκτεταμένες καταστροφές, η ζωή επιστρέφει σταδιακά στο εθνικό πάρκο, με τα πρώτα γεννητούρια μαυρογύπα να καταγράφονται στην περιοχή.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ τα πουλιά συνεχίζουν να θεωρούν το δάσος της Δαδιάς βασικό ενδιαίτημά τους και δεν το εγκαταλείπουν, ακόμη και μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Καθοριστική για την ανάκαμψη των πληθυσμών είναι η συμβολή των ειδικών. Ένα εθνικό πάρκο το οποίο τα πουλιά θεωρούν το ενδιαίτημά που δεν εγκαταλείπουν, η βοήθεια των ειδικών είναι καθοριστική. Η Σύλβια Ζακκάκ, βιολόγος στον ΟΦΥΠΕΚΑ αναφέρει πως στην Ελλάδα ζουν τρία από τα τέσσερα κύρια είδη γυπών που αναπαράγονται στην Ευρώπη, ο Γύπας, ο Μαυρογύπας, ο Ασπροπάρης και ο Γυπαετός.
Μετά την φωτιά καταστράφηκαν τα δένδρα όπου έκαναν την φωλιά τους οι μαυρογύπες, οι οποίοι καλύπτουν καθημερινά τεράστιες αποστάσεις στην οροσειρά της Ροδόπης. Με την τοποθέτηση τεχνητών φωλεών από το 2023 σημειώθηκε αύξηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυρογύπα, από 36 σε 47 ζευγάρια, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του 2025.
Ωστόσο, τα καμένα δέντρα καταρρέουν, μειώνοντας την διαθεσιμότητα κατάλληλων θέσεων φωλεοποίησης για το είδος. Επειδή τα μικρά δένδρα που άρχισαν να φυτρώνουν αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος μιας φωλιάς με διάμετρο έως και τρία μέτρα, οι άνθρωποι του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με την υποβοήθηση του κορμού με ξύλα δημιούργησαν την κατάλληλη στήριξη και έθεσαν ένα βασικό πλέγμα βάσεως στις κορυφές των νεαρών δένδρων. Αυτές τις εντόπισαν οι μαυρογύπες οι οποίοι συνεχίζουν οι ίδιοι την κατασκευή των φωλεών, όπου πλέον έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτοι νεοσσοί.
Η φύση και τα έμβια όντα που την κατοικούν έχουν μνήμη και ουδέποτε εγκαταλείπουν τον τόπο τους, ακόμη και αν έχει υποστεί καταστροφή. Ευτυχώς παρά τις προσπάθειες εκείνων που επιχειρούν το χειρότερο, η άγρια ζωή επιφυλάσσει εκπλήξεις με την αντοχή και την επιμονή της.
