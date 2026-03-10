Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Συνελήφθη στην Κύπρο Λιβανέζος που φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς και καταζητούνταν στη Γερμανία- Κατηγορείται ότι μετείχε σε προετοιμασία επιθέσεων
Ο ύποπτος που ταυτοποιήθηκε ως Καμέλ Μ. συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας την περασμένη Παρασκευή - Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές στόχος των επιθέσεων θα ήταν εγκαταστάσεις ισραηλινών συμφερόντων
Συνελήφθη στην Κύπρο ένα ύποπτο μέλος της Χαμάς, το οποίο καταζητείται στη Γερμανία για προμήθεια όπλων και πυρομαχικών για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση των γερμανικών ομοσπονδιακών αρχών.
Ο ύποπτος, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης, ο οποίος γεννήθηκε στο Λίβανο και ταυτοποιήθηκε ως Καμέλ Μ. συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στην Κύπρο στις 6 Μαρτίου, κατά την άφιξή του από το Λίβανο, σύμφωνα με το Reuters.
Ο άνδρας καταζητείται για υπόθεση μεταφοράς 300 σφαιρών σύμφωνα με τους Γερμανούς εισαγγελείς. «Η επιχείρηση χρησίμευσε ως προετοιμασία για θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών ιδρυμάτων στη Γερμανία και την Ευρώπη», αναφέρεται.
Η αστυνομία έψαξε επίσης το διαμέρισμα του υπόπτου στο Βερολίνο. Μόλις ο Καμέλ Μ. εκδοθεί στη Γερμανία, θα παραπεμφθεί σε δικαστή για να αποφασίσει αν θα οδηγηθεί στη φυλακή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Die Zeit, άλλα μέλη της ομάδας στην οποία κατηγορείται ότι μετείχε ο συλληφθείς στην Κύπρο είχαν συλληφθεί πέρσι τον Οκτώβριο, στο Βερολίνο. Το δίκτυο είχε επεκταθεί και στη Βιέννη, όπου εντοπίστηκε κρύπτη όπλων, ενώ ένα μέλος της οργάνωσης είχε πιαστεί στο Λονδίνο.
