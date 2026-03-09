Ο θάνατος καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη μετά από εγκεφαλικό έφερε καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό – Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων

Θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκη, η είδηση του θανάτου της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας νοσηλευόταν από την Κυριακή 1 Μαρτίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η Σοφία Χρηστίδου ήταν καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό, μιλούσε επτά ξένες γλώσσες, ήταν εκδότρια βιβλίων, μεταφράστρια και διερμηνέας.

Το γεγονός ότι η έμπειρη εκπαιδευτικός νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ αλλά και η είδηση του θανάτου της, προκάλεσαν καταγγελίες στα κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με τις οποίες το τελευταίο διάστημα η 57χρονη αντιμετώπιζε έντονη πίεση στον επαγγελματικό της χώρο και το εγκεφαλικό επεισόδιο ήρθε μετά από την παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναρτήσεις, η εκπαιδευτικός αντιμετώπιζε δύσκολες καταστάσεις εκφοβισμού μέσα στη σχολική τάξη από μαθητές, ενώ ρίχνουν ευθύνες και στη διεύθυνση του σχολείου λέγοντας ότι «μετέτρεψαν το θύμα σε θύτη, διαστρέφοντας σε προβληματική διδασκαλία το μαθητικό μπούλινγκ σε βάρος της Σοφίας Χρηστίδου».

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η εκπαιδευτικός πράγματι παραπέμφθηκε σε υγειονομική επιτροπή, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα η οικογένειά της να κινηθεί νομικά. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, πάντως, η εκλιπούσα αντιμετώπιζε σοβαρότατα θέματα υγείας, ενώ είχε υποστεί ξανά εγκεφαλικό. Για το λόγο αυτό και μόνο, παραπέμφθηκε σε δευτερογενή έλεγχο από επιτροπή. Δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί η σύνδεση του μοιραίου γεγονότος με τον εκφοβισμό στο σχολείο, δεν υπάρχει πρόθεση από το υπουργείο Παιδείας για κάποια τοποθέτηση. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση και το πόρισμα της. Σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζεται (από εκείνους που γνωρίζουν τα περιστατικά) αυθαίρετο το συμπέρασμα ότι ξεκινά ένα δεύτερο me too στο χώρο της εκπαίδευσης.

Από την πλευρά του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης σε ανακοίνωσή του εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της εκπαιδευτικού, κάνοντας στη συνέχεια λόγο για «δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών».

Η ανακοίνωση των γονέων: «Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ ,οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρείται η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών.

Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους για την προστασία των μαθητών ,των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδής, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές.

Με εκτίμηση

Οι γονείς»

Νίκη: «Να διερευνηθούν οι συνθήκες εργασίας»

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ η οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο της εκπαιδευτικού, Σοφίας Χρηστίδου, και ζητεί θεσμική διερεύνηση κάθε δημόσιας αναφοράς που αφορά τις συνθήκες εργασίας της.

«Η Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον αιφνίδιο θάνατο της εκπαιδευτικού κυρίας Σοφίας Χρηστίδου.

Η κυρία Χρηστίδου υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τη δημόσια εκπαίδευση επί τριανταπέντε χρόνια. Η απώλειά της προκαλεί οδύνη στην εκπαιδευτική κοινότητα και αφήνει πίσω της ένα σημαντικό αποτύπωμα προσφοράς, τόσο στο σχολείο όσο και στην επιστημονική κοινότητα.

Με αφορμή τις δημόσιες αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις συνθήκες εργασίας που φημολογείται ότι αντιμετώπιζε, θεωρούμε αυτονόητο ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί με τη δέουσα θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα πορίσματα που να αποσαφηνίζουν τα αίτια και τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου της, είναι σημαντικό να αποφευχθούν πρόωρα συμπεράσματα και η στοχοποίηση προσώπων χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία.

Ωστόσο, εφόσον προκύπτουν δημόσιοι προβληματισμοί ή αναφορές για περιστατικά εκφοβισμού, εργασιακής πίεσης ή ενδεχόμενες διοικητικές αυθαιρεσίες, είναι απαραίτητο αυτά να διερευνηθούν από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Για τον λόγο αυτό ζητούμε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

Η διερεύνηση κάθε τέτοιου ζητήματος αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας, τόσο για τη διασφάλιση της διαφάνειας όσο και για την προστασία της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εκπαιδευτικών στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της».

ΠΑΣΥΔ: Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της Σοφίας Χρηστίδου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Δρ. Σοφίας Χρηστίδου, μέλους του Συλλόγου μας, διακεκριμένης επιστήμονος και εκπαιδευτικού με σημαντική προσφορά στον χώρο της εκπαίδευσης, της γλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας.

Η Δρ. Σοφία Χρηστίδου σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992) και υπήρξε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ήταν επίσης Διδάκτωρ στη Μεταφρασιολογία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους τομείς της μεταφρασεολογίας, της εκπαιδευτικής διοίκησης και της γενικής διοίκησης.

Με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, δίδαξε την αγγλική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην επιμόρφωση ενηλίκων. Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντικό διδακτικό και επιστημονικό έργο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, καθώς και σε εκπαιδευτικές δομές του δημόσιου τομέα.

Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει πλήθος δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, ενώ υπήρξε συγγραφέας σημαντικών επιστημονικών έργων στους τομείς της μετάφρασης, της ορολογίας και της γλωσσολογίας.

Μεταξύ των συγγραφικών της έργων συγκαταλέγονται:

Αγγλοελληνικό Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)



Αγγλοελληνικό Λεξικό Καλλιτεχνικών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)



Σταυροδρόμι στη Συμβολή Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας, Γλωσσολογίας, Ορολογίας και Τηλεπικοινωνιών