Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Κροτίδα έσκασε στα χέρια 15χρονου μαθητή στην Πάτρα, νοσηλεύεται τραυματισμένος
Κροτίδα έσκασε στα χέρια 15χρονου μαθητή στην Πάτρα, νοσηλεύεται τραυματισμένος
Ο ανήλικος βρήκε την κροτίδα έξω από σχολείο και ενώ πήγε να την ανάψει αυτή εξερράγη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε τρία δάχτυλα
Το «παιχνίδι» με κροτίδα παρ’ ολίγον να αποβεί μοιραίο για 15χρονο μαθητή, στην Παραλία Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος, καθώς στην προσπάθεια του ανάψει την κροτίδα, εξερράγη στο χέρι του, νωρίτερα το μεσημέρι.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, από την έκρηξη τραυματίστηκε στα τρία δάχτυλα. Οπως διαπιστώθηκε δεν υπήρχε κίνδυνος ακρωτηριασμού και υπεβλήθη σε ράμματα.
Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών που χειρίζονται την υπόθεση, βρήκε την κροτίδα έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Παραλίας.
Για το περιστατικό συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος, καθώς στην προσπάθεια του ανάψει την κροτίδα, εξερράγη στο χέρι του, νωρίτερα το μεσημέρι.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, από την έκρηξη τραυματίστηκε στα τρία δάχτυλα. Οπως διαπιστώθηκε δεν υπήρχε κίνδυνος ακρωτηριασμού και υπεβλήθη σε ράμματα.
Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών που χειρίζονται την υπόθεση, βρήκε την κροτίδα έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Παραλίας.
Για το περιστατικό συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα