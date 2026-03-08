Η στιγμή που ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ χτυπά τα Ιωάννινα, «η δόνηση έγινε αισθητή σε όλη τη Δυτική Ελλάδα» λέει ο Λέκκας
Φυσιολογική η σεισμική ακολουθία, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λέει ο Τσελέντης - Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην Πάτρα - Δείτε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή του σεισμού
Αισθητός σε αρκετές περιοχές, ανάμεσά τους και στα Ιωάννινα, ήταν ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε τα ξημερώματα κοντά στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας.
Ειδικότερα, η σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:32 στη Θεσπρωτία, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 13 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.
Ακολούθησε σειρά μετασεισμών, με τους ισχυρότερους να φτάνουν τα 4,7 και 3,4 Ρίχτερ.
Βίντεο: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή του ισχυρού σεισμού κοντά στα Ιωάννινα.
Η σεισμική δόνηση οδήγησε πολλούς πολίτες να βγουν από τα σπίτια τους και να συγκεντρωθούν στους δρόμους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές.
«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, Ευθύμιος Χρυσοστόμου υπάρχουν περιοχές που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, έξω από τα Ιωάννινα.
Την ίδια ώρα, ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ανέφερε μέσω ανάρτησής του ότι έπεσαν βράχοι στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου, καθώς και σε νησιά του Ιονίου όπως η Κέρκυρα και η Λευκάδα, ενώ έγινε αντιληπτή ακόμη και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, μέχρι και την Πάτρα.
Λέκκας: O σεισμός έγινε αισθητός σε όλη τη Δυτική Ελλάδα - Πτώσεις βράχων στην Εγνατία, χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές έξω από τα ΙωάννιναΜιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» της ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου.
«Το νέο δεδομένο είναι ότι έχουμε δύο σεισμούς, έναν 4,7 και έναν 3,5 από την ίδια περιοχή και περίπου στο ίδιο βάθος. Είναι καλό να έχουμε αυτή την εκδήλωση σεισμών, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη να αποφανθούμε αν ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ ήταν ο κύριος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν», τόνισε ο κ. Λέκκας.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με μαρτυρίες πολιτών από τη Δυτική Ελλάδα έως και τη Λάρισα. Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους.
Γιατί έγινε αισθητός σε μεγάλη περιοχή
Όπως εξήγησε, το μέγεθος του σεισμού είναι «υπολογίσιμο», ενώ το μικρό εστιακό βάθος συνέβαλε στην έντονη αίσθηση της δόνησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ώρα εκδήλωσης έπαιξε ρόλο στην αντίληψη του φαινομένου από τους πολίτες.
«Η έντονη αίσθηση σε μεγάλη περιοχή οφείλεται και στο γεγονός ότι εκδηλώθηκε σε ώρα κοινής ησυχίας, οπότε ο κόσμος αντιλαμβάνεται πιο εύκολα έναν σεισμό σε σχέση με όταν υπάρχει έντονη δραστηριότητα», είπε.
Τσελέντης: Φυσιολογική η σεισμική ακολουθία, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίαςΤις τελευταίες επτά ημέρες στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς έχουν καταγραφεί συνολικά 28 σεισμοί μεγέθους έως 2,5 Ρίχτερ, εκ των οποίων 5 σεισμοί μεγέθους 2 Ρίχτερ και άνω και 23 σεισμοί κάτω των 2 Ρίχτερ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άκης Τσελέντης.
Οι σεισμολόγοι εκτιμούν ότι τα επόμενα μεγέθη αναμένεται να είναι μικρά και η μέχρι τώρα «μετά-σεισμική» ακολουθία θεωρείται φυσιολογική, χωρίς λόγο ανησυχίας για την περιοχή.
Αναφερόμενος στην κατάσταση στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στον δομημένο ιστό, ωστόσο συνέστησε προσοχή.
Συστάσεις προς τους πολίτες
Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι κατοικίες που έχουν υποστεί ακόμη και μικρές βλάβες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν από μηχανικό. Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ, αποφεύγοντας να παραμένουν κοντά σε ετοιμόρροπα κτίρια ή σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν κατολισθήσεις.
«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας. Για να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις, ένας σεισμός συνήθως πρέπει να είναι πάνω από 6 Ρίχτερ, δηλαδή περίπου 30 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που εκδηλώθηκε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν μπορούμε να προσέξουμε την εξέλιξη ενός σεισμικού φαινομένου», εξήγησε. Σχετικά με τις διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν σε περιοχές των Ιωαννίνων, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι ενδέχεται να οφείλονται είτε σε προληπτική διακοπή από τον ΔΕΔΔΗΕ είτε σε μικρές βλάβες στο δίκτυο.
«Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές, επομένως η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα τόσο για την ταυτότητα του φαινομένου όσο και για τις επιπτώσεις του. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπενθύμισε επίσης ότι τον Δεκέμβριο παραδόθηκε στον Δήμο Ιωαννιτών ένα σύγχρονο σχέδιο
αντισεισμικής διαχείρισης από τον οργανισμό, το οποίο εξειδικεύει τα υφιστάμενα σχέδια πολιτικής προστασίας για την περιοχή.
Δεν έχουν καταγραφεί ζημιέςΣημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί μεγάλες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας, των Ιωαννίνων και της νότιας Αλβανίας.
Μικρές καταπτώσεις χωμάτων σημειώθηκαν στο 34ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, κοντά στο Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς, χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία.
