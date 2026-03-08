Αναστάτωση στην Ήπειρο από τον ισχυρό σεισμό των 5,3 Ρίχτερ, συνεχείς μετασεισμοί

Ο Ευθύμης Λέκκας τόνισε ότι εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μικρός και αναφέρθηκε στις διαδοχικές δονήσεις 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που όπως είπε είναι «καλό σημάδι»