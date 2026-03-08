Αναστάτωση στην Ήπειρο από τον ισχυρό σεισμό των 5,3 Ρίχτερ, συνεχείς μετασεισμοί
Ο Ευθύμης Λέκκας τόνισε ότι εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μικρός και αναφέρθηκε στις διαδοχικές δονήσεις 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που όπως είπε είναι «καλό σημάδι»
Ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε σήμερα το πρωί έβγαλε κατοίκους των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας στους δρόμους, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμή να έχουν αναφερθεί ζημιές.
Ο περιφερειάρχης Ηπείρου αναφέρει με ανάρτησή του ότι υπάρχουν κάποιες καταπτώσεις μικρών βράχων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα. Ωστόσο κάποιες περιοχές στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Κέρκυρα, Λευκάδα, όλες τις περιοχές της Ηπείρου, ακόμα και μέχρι την Πάτρα.
Ο Ευθύμης Λέκκας, μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού και αναφέρθηκε σε διαδοχικές δονήσεις 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που είναι « καλό σημάδι» μέχρι να αποσαφηνιστεί εάν η δόνηση των 5,4 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός.
«Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν», τόνισε ο κ. Λέκκας.
Είναι συνεχείς οι μετασεισμοί και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα, είπε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης περιγράφοντας πολύ ισχυρό σεισμό στον Δήμο Ζίτσας.
«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων.
«Πεταχτήκαμε από το κρεβάτια, ήταν έντονο το βουητό, φοβηθήκαμε πάρα πολύ», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο κάτοικος του χωριού Γραμμένο, Νικόλας Ντάνας.
