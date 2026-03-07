Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση

Όλες μας οι ενέργειες έχουν ως μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, ανέφερε σε γραπτό του μήνυμα ο Κύπριος πρόεδρος στην πρώτη Σύνοδο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου-Ελλάδας