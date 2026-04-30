Οι κινήσεις του 89χρονου πριν ανοίξει πυρ στον ΕΦΚΑ: «Μου άφησε μία βαλίτσα και μου είπε να φύγω» λέει ο οδηγός ταξί που τον πήρε από το σπίτι του
Τα λεγόμενά του έρχονται σε αντίθεση με όσα υποστήριξε στην απολογία του ο 89χρπνος, ο οποίος είπε ότι, όταν έφυγε από τον ΕΦΚΑ, δεν βρήκε το ταξί με το οποίο είχε πάει εκεί, και πήρε άλλο
Τις τελευταίες κινήσεις του 89χρονου πριν ανοίξει πυρ στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, επί της οδού Λουκάρεως, κατά την οποία τραυματίστηκαν πέντε άτομα, περιέγραψε οδηγός ταξί που τον μετέφερε το πρωί της Τρίτης (28/4).
Ο οδηγός ταξί ανέφερε ότι ο ηλικιωμένος ήταν τακτικός πελάτης του και τον είχε καλέσει δύο ημέρες νωρίτερα για μεταφορά. Όπως είπε, τον γνώριζε ως έναν ήσυχο άνθρωπο, ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε δώσει αφορμές ανησυχίας, ενώ φαινόταν σε καλή ψυχική και σωματική κατάσταση.
Την Τρίτη το πρωί έφτασε στο σπίτι του 89χρονου περίπου στις 08:30. «Χτύπησα 3-4 φορές το κουδούνι και μετά από 10’ κατέβηκε κάτω με τις πιτζάμες και μου έδωσε 200€ και μου είπε να περιμένω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Λίγη ώρα αργότερα, στις 09:10, ο ηλικιωμένος επέστρεψε, αυτή τη φορά ντυμένος με μαύρη καμπαρντίνα και κρατώντας μία βαλίτσα. «Μου είπε να πάμε πρώτα στην Ομόνοια», σημείωσε ο οδηγός.
Κατά τη διαδρομή, περίπου στις 09:30, ενώ το όχημα κινούνταν στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Σατωβριάνδου, ο 89χρονος ζήτησε να σταματήσουν. «Κατέβηκε και πεζός πήγε στην Σατωβριάνδου, χωρίς να δω πού ακριβώς πήγε. Μετά από 10’ γύρισε και μου είπε να πάμε στον ΕΦΚΑ» περιέγραψε.
Όταν έφτασαν στον προορισμό, ο ηλικιωμένος κατέβηκε από το όχημα και του έδωσε οδηγίες να αποχωρήσει. «Μην με περιμένεις. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο» του είπε, σύμφωνα με τον οδηγό. Όταν εκείνος τον ρώτησε για τη βαλίτσα που είχε αφήσει στο ταξί, ο 89χρονος απάντησε: «Φύγε, θα σε πάρω εγώ, θα βρω τον τρόπο να έχω το τηλέφωνό σου».
Ο οδηγός σημείωσε ότι λίγο πριν μπει στο κτίριο του ΕΦΚΑ, ο ηλικιωμένος έβγαλε από την καμπαρντίνα μία τραγιάσκα. «Εγώ ακινητοποίησα το ταξί μου λίγα μέτρα παρακάτω, έκανα ένα τσιγάρο για 10 λεπτά και έπειτα αποχώρησα. Έκτοτε δεν έχω ξαναμιλήσει μαζί του», ανέφερε.
Τη βαλίτσα που άφησε ο 89χρονος στο όχημα, ο οδηγός την παρέδωσε στις αρμόδιες Αρχές.
