Επαναπατρίστηκαν 87 Ελλήνες πολίτες από το Ομάν στην Αθήνα με ειδική πτήση της SKY express
ΕΛΛΑΔΑ
Ομάν Επίθεση στο Ιράν Πτήσεις Ιράν

Επαναπατρίστηκαν 87 Ελλήνες πολίτες από το Ομάν στην Αθήνα με ειδική πτήση της SKY express

Στην πτήση επέβαιναν 86 ενήλικες και ένα βρέφος

Επαναπατρίστηκαν 87 Ελλήνες πολίτες από το Ομάν στην Αθήνα με ειδική πτήση της SKY express
9 ΣΧΟΛΙΑ
Μία ειδική πτήση επαναπατρισμού 87 Ελλήνων πολιτών από το Ομάν πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, προσγειώνοντας τους επιβάτες στην Αθήνα το απόγευμα.

Στην πτήση επέβαιναν 86 ενήλικες και ένα βρέφος. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.

Η πτήση εκτελέστηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αεροσκάφος Airbus A320neo της SKY express και διάρκεια περίπου 6 ώρες.

Ήδη 379 Έλληνες επέστρεψαν στις 3, 4 και 5 Μαρτίου σε ελληνικό έδαφος, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα.


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες 

Πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από το Ομάν στην Αθήνα

Επαναπατρίστηκαν 87 Ελλήνες πολίτες από το Ομάν στην Αθήνα με ειδική πτήση της SKY express
Επαναπατρίστηκαν 87 Ελλήνες πολίτες από το Ομάν στην Αθήνα με ειδική πτήση της SKY express
Επαναπατρίστηκαν 87 Ελλήνες πολίτες από το Ομάν στην Αθήνα με ειδική πτήση της SKY express
Επαναπατρίστηκαν 87 Ελλήνες πολίτες από το Ομάν στην Αθήνα με ειδική πτήση της SKY express
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης