Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Επαναπατρίστηκαν 87 Ελλήνες πολίτες από το Ομάν στην Αθήνα με ειδική πτήση της SKY express
Επαναπατρίστηκαν 87 Ελλήνες πολίτες από το Ομάν στην Αθήνα με ειδική πτήση της SKY express
Στην πτήση επέβαιναν 86 ενήλικες και ένα βρέφος
Μία ειδική πτήση επαναπατρισμού 87 Ελλήνων πολιτών από το Ομάν πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, προσγειώνοντας τους επιβάτες στην Αθήνα το απόγευμα.
Στην πτήση επέβαιναν 86 ενήλικες και ένα βρέφος. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.
Η πτήση εκτελέστηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αεροσκάφος Airbus A320neo της SKY express και διάρκεια περίπου 6 ώρες.
Στην πτήση επέβαιναν 86 ενήλικες και ένα βρέφος. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.
Η πτήση εκτελέστηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αεροσκάφος Airbus A320neo της SKY express και διάρκεια περίπου 6 ώρες.
Ήδη 379 Έλληνες επέστρεψαν στις 3, 4 και 5 Μαρτίου σε ελληνικό έδαφος, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα