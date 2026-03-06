Νέα δοκιμή μαζικής αποστολής SMS στους πολίτες της Κύπρου σήμερα, πότε θα σταλούν τα μηνύματα σε κάθε επαρχία

Στόχος της δοκιμής είναι να ελεγχθεί η δυνατότητα μαζικής αποστολής SMS σε σύντομο χρόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης





Οι αλλαγές έγιναν από το κυπριακό Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, με στόχο να βελτιωθεί η διαδικασία μαζικής αποστολής των SMS.



Η δοκιμαστική αποστολή των μηνυμάτων θα γίνει σταδιακά από τις 16:30 έως τις 19:00 ως εξής:





• Επαρχία Πάφου: 17:00

• Επαρχία Αμμοχώστου: 17:30



• Επαρχία Λάρνακας: 18:30

• Επαρχία Λεμεσού: 19:00



Οι αρχές διευκρινίζουν ότι τα SMS αποστέλλονται με βάση τη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο συνδρομητής στον πάροχο τηλεφωνίας και όχι την τοποθεσία όπου βρίσκεται τη στιγμή της αποστολής.



Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που βρίσκεται σε διαφορετική επαρχία από αυτή που είναι δηλωμένη στα στοιχεία του μπορεί να λάβει μήνυμα που αφορά άλλη περιοχή. Οι συνδρομητές χωρίς δηλωμένη διεύθυνση θα λάβουν μήνυμα ανεξαρτήτως επαρχίας.



Στόχος της δοκιμής είναι να ελεγχθεί κατά πόσο το σύστημα μπορεί να αποστείλει μεγάλο αριθμό μηνυμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο μέσο ενημέρωσης των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Το μέτρο εφαρμόζεται προσωρινά και αναμένεται να αντικατασταθεί από το νέο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, το οποίο προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο.



Οι πολίτες που θα λάβουν το μήνυμα καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτοπροστασίας.



Συγκεκριμένα:



•Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν με τα πόδια και με ψυχραιμία.

• Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

• Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

• Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

• Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε με τα πόδια είτε με όχημα.