Συνελήφθη 59χρονος που φόρτωσε σε τρέιλερ κουφώματα αλουμινίου γεμάτα με λαθραία τσιγάρα, είχε βγάλει πάνω από 360.000 ευρώ

Συνολικά 720 χιλιάδες πακέτα λαθραίων τσιγάρων φέρεται να διακίνησε κατά το τελευταίο έτος 59χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, το παράνομο όφελος που αποκόμισε το διάστημα αυτό ανέρχεται σε 360.000 ευρώ.
Έκρυψε τα ναρκωτικά ακόμα και μέσα σε κουφώματα αλουμινίου
Ο 59χρονος εντοπίστηκε το τελευταίο 24ωρο να κινείται με όχημα στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, μεταφέροντας 33.127 πακέτα λαθραίων τσιγάρων (662.540 τεμάχια), εμπόρευμα το οποίο ήταν κρυμμένο σε ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) και σε πλαίσια από κουφώματα αλουμινίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.
Ο συλληφθείς, κατά την ίδια ανακοίνωση, φέρεται να είχε οργανώσει υποδομή για την κατ' επάγγελμα τέλεση λαθρεμπορίας, χρησιμοποιώντας εταιρεία και φορολογικά παραστατικά για νόμιμη μεταφορά προϊόντων και ειδικές κρύπτες για απόκρυψη του παράνομου φορτίου.
Το όχημα και το ρυμουλκούμενο κατασχέθηκαν, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, ενώ τα κατασχεθέντα τσιγάρα απεστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες.