Αγία Βαρβάρα: Νεαρός Ρώσος δέχθηκε επίθεση από 20 άτομα που φορούσαν κράνη και κρατούσαν ρόπαλα
Αγία Βαρβάρα: Νεαρός Ρώσος δέχθηκε επίθεση από 20 άτομα που φορούσαν κράνη και κρατούσαν ρόπαλα

Ο 21χρονος που δέχθηκε την επίθεση από ομάδα ατόμων βρισκόταν στην πλατεία Γρηγορίου Λαμπράκη μαζί με έναν φίλο του

Αγία Βαρβάρα: Νεαρός Ρώσος δέχθηκε επίθεση από 20 άτομα που φορούσαν κράνη και κρατούσαν ρόπαλα
Επίθεση από ομάδα ατόμων δέχθηκε ένας 21χρονος νεαρός από τη Ρωσία τη στιγμή που καθόταν με έναν φίλο του στην πλατεία Γρηγορίου Λαμπράκη στην Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε στις 23.00 το βράδυ όταν 15 – 20 άτομα με κράνη και ρόπαλα προσέγγισαν τους δύο νεαρούς και, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, επιτέθηκαν στον 21χρονο.

Στη συνέχεια πήραν και το μηχανάκι του και εξαφανίστηκαν.

Ο νεαρός πήγε με δικά του μέσα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ το δίκυκλο εντοπίστηκε σπασμένο στην οδό Σαχτούρη στο Περιστέρι.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στιγμή που φτάνουν οι Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην πλατεία Γρηγορίου Λαμπράκη στην Αγία Βαρβάρα

Η στιγμή που οι Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης φτάνουν στην πλατεία Γρ. Λαμπράκη στην Αγία Βαρβάρα
