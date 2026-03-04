Εντυπωσιακές εικόνες από το φαινόμενο της άμπωτης στη Λήμνο
Εντυπωσιακές εικόνες από το φαινόμενο της άμπωτης στη Λήμνο

Πού οφείλεται το φαινόμενο - Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες από το φαινόμενο της άμπωτης στη Λήμνο
Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο παρατηρείται και φέτος στη Λήμνο, καθώς η θάλασσα υποχώρησε αισθητά αποκαλύπτοντας τον πυθμένα και δημιουργώντας εικόνες που δεν συναντά κανείς συχνά.

Πρόκειται για τη λεγόμενη άμπωτη, ένα φαινόμενο κατά τη διάρκεια του οποίου η στάθμη της θάλασσας υποχωρεί, με αποτέλεσμα να γίνονται ορατά βράχια, πέτρες και τμήματα του βυθού που συνήθως βρίσκονται κάτω από το νερό.

Στη Μύρινα, το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα εμφανές με τα νερά να έχουν τραβηχθεί σε πολλά σημεία της ακτογραμμής αναφέρει το limnoslive.gr.

Εμφανίστηκε και φέτος το φαινόμενο της άμπωτης στη Λήμνο

Η άμπωτη αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο που παρατηρείται σχεδόν κάθε χρόνο ίδια εποχή και συνδέεται κυρίως με τη βαρυτική έλξη της Σελήνης και του Ήλιου πάνω στα νερά της Γης.  Στη Λήμνο γίνεται αρκετές φορές αισθητό, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες κατά μήκος των ακτών.

